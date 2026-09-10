Pisa, Bianco: «Bozhinov sta bene, è stato il caldo. Con Moreo possiamo sbizzarrirci»

Vigilia di campionato per il Pisa, atteso dalla sfida contro l’Entella. Il tecnico nerazzurro Paolo Bianco ha parlato in conferenza stampa, affrontando diversi temi, dalle condizioni di Bozhinov alle possibili soluzioni tattiche legate al rientro di Moreo.

Bozhinov, gli aggiornamenti

Il tecnico ha rassicurato sulle condizioni del giocatore dopo l’episodio che aveva destato preoccupazione: «Bozhinov per fortuna sta bene, non mi era mai successa una cosa così, è raro vivere momenti come quelli che hanno spaventato tutti, ma l’importante è che lui stia bene. Sta facendo tutti i controlli del caso, e stanno dando tutti esito negativo».





Bianco ha poi spiegato la possibile causa del malore: «È stato davvero solo il caldo, soprattutto quello percepito specie poi in un sintetico. Ma non voglio parlare degli orari dei match, io non sono banale, e se dicessi quello che penso potrei fare danni che è meglio non fare: meglio quindi mi concentri su ciò che posso determinare io, come il mettere in campo la miglior formazione possibile dove tutti rendano al meglio».

«L’Entella non concede niente a nessuno»

Il tecnico del Pisa si è poi concentrato sulla prossima avversaria, chiedendo massima attenzione alla squadra ligure: «Dopo quanto accaduto a Rosen non sapevo come la squadra poteva reagire, ma già alla ripresa della partita i ragazzi sono stati davvero bravissimi. E domani voglio quello spirito».

Nessun rischio di sottovalutare l’Entella: «Non commetteremo l’errore di sottovalutare una squadra che non concede niente a nessuno, è una squadra difensivamente molto organizzata e aggressiva. Sa che armi usare in campo, esprimono anche un buon gioco, nel quale si vede la loro consapevolezza in ciò che fanno».

L’obiettivo è dare continuità al successo ottenuto nell’ultima gara: «Noi dobbiamo dare seguito alla vittoria, queste hanno bisogno di continuità. Prenderemo la gara con le molle, il collettivo dell’Entella può dare fastidio a tutte».

Moreo e le soluzioni tattiche

Infine, Bianco ha parlato del possibile ritorno di Moreo, elemento che potrebbe ampliare notevolmente le possibilità tattiche a disposizione: «Con il rientro di Moreo ci si può sbizzarrire a livello di modulo, può ricoprire tanti ruoli».

Il tecnico può contare su un reparto offensivo particolarmente duttile: «Abbiamo la fortuna di avere giocatori che permettono di fare tante cose, e in più i cinque cambi possono cambiare la gara: chi subentra è tanto importante quanto chi parte».