Pisa, Bianco: «Bozhinov sta bene, è stato il caldo. Con Moreo possiamo sbizzarrirci»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
BIANCO PISA

Vigilia di campionato per il Pisa, atteso dalla sfida contro l’Entella. Il tecnico nerazzurro Paolo Bianco ha parlato in conferenza stampa, affrontando diversi temi, dalle condizioni di Bozhinov alle possibili soluzioni tattiche legate al rientro di Moreo.

Bozhinov, gli aggiornamenti

Il tecnico ha rassicurato sulle condizioni del giocatore dopo l’episodio che aveva destato preoccupazione: «Bozhinov per fortuna sta bene, non mi era mai successa una cosa così, è raro vivere momenti come quelli che hanno spaventato tutti, ma l’importante è che lui stia bene. Sta facendo tutti i controlli del caso, e stanno dando tutti esito negativo».


Bianco ha poi spiegato la possibile causa del malore: «È stato davvero solo il caldo, soprattutto quello percepito specie poi in un sintetico. Ma non voglio parlare degli orari dei match, io non sono banale, e se dicessi quello che penso potrei fare danni che è meglio non fare: meglio quindi mi concentri su ciò che posso determinare io, come il mettere in campo la miglior formazione possibile dove tutti rendano al meglio».

«L’Entella non concede niente a nessuno»

Il tecnico del Pisa si è poi concentrato sulla prossima avversaria, chiedendo massima attenzione alla squadra ligure: «Dopo quanto accaduto a Rosen non sapevo come la squadra poteva reagire, ma già alla ripresa della partita i ragazzi sono stati davvero bravissimi. E domani voglio quello spirito».

Nessun rischio di sottovalutare l’Entella: «Non commetteremo l’errore di sottovalutare una squadra che non concede niente a nessuno, è una squadra difensivamente molto organizzata e aggressiva. Sa che armi usare in campo, esprimono anche un buon gioco, nel quale si vede la loro consapevolezza in ciò che fanno».

L’obiettivo è dare continuità al successo ottenuto nell’ultima gara: «Noi dobbiamo dare seguito alla vittoria, queste hanno bisogno di continuità. Prenderemo la gara con le molle, il collettivo dell’Entella può dare fastidio a tutte».

Moreo e le soluzioni tattiche

Infine, Bianco ha parlato del possibile ritorno di Moreo, elemento che potrebbe ampliare notevolmente le possibilità tattiche a disposizione: «Con il rientro di Moreo ci si può sbizzarrire a livello di modulo, può ricoprire tanti ruoli».

Il tecnico può contare su un reparto offensivo particolarmente duttile: «Abbiamo la fortuna di avere giocatori che permettono di fare tante cose, e in più i cinque cambi possono cambiare la gara: chi subentra è tanto importante quanto chi parte».

Altre notizie

pagliuca empoli

Empoli, Pagliuca: «Arezzo squadra forte, sarà una gara difficilissima»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

Serie B, record di restrizioni dall’ONMS per la 4ª giornata: cinque gare sotto osservazione

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
antonio-floro-flores-allenatore-benevento-lps

Benevento, Floro Flores: «Hellas Verona? Affrontiamo la Juve della Serie B. Umiltà, ma nessuna paura»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
palermo cesena 2-0 (108) ranocchia klinsmann

Gazzetta dello Sport: “Klinsmann: «Dopo lo scontro con Ranocchia ho rischiato di non camminare mai più»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
99ce064b1a

Corriere dello Sport: “Malagò: «Da mesi si tentano strade diverse dalle dinamiche elettorali». Figc, resta l’ombra del commissariamento”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
d89a08601a

Corriere dello Sport: “Avellino, offerta ufficiale a James Rodríguez: un milione per il primo anno. Si attende il sì”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
Screenshot 2026-09-10 061034

Palumbo: «Il Palermo è una squadra forte, dobbiamo prepararla al meglio e fare una partita importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
7277222_09130146_alessandra_bianchi_smentisce_voci_vendita_calcio_padova

Padova, Bianchi: «Col Palermo speriamo che i nostri tifosi possano andare al Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
images

Catanzaro, Gorgone: «Mortificato per questo inizio, sono sicuro che ci riprenderemo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
ROCCHETTI147-9cb2e3fa

Cremonese, Rocchetti: «Contro il Cesena dovremo fare la partita. Pecchia? Lavora più sulle situazioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
Fabio+Gallo+al+ritiro+del+Lane+a+Bedollo+29

Vicenza, Gallo: «La Serie B è un campionato molto difficile che non da spazio ad errori»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
d4b1832b-029f-995d-e449-3d36fea63b1d

Sampdoria, UFFICIALE: Riccio ceduto al Pogon Szczecin

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026

Ultimissime

BIANCO PISA

Pisa, Bianco: «Bozhinov sta bene, è stato il caldo. Con Moreo possiamo sbizzarrirci»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
pagliuca empoli

Empoli, Pagliuca: «Arezzo squadra forte, sarà una gara difficilissima»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (104) allenamento campi

Palermo, allenamento mattutino a Torretta: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

Serie B, record di restrizioni dall’ONMS per la 4ª giornata: cinque gare sotto osservazione

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
avellino palermo (11)

Avellino-Palermo: info settore ospiti, restrizioni per i tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026