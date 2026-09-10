Avellino-Palermo: info settore ospiti, restrizioni per i tifosi rosanero

Avellino-Palermo sarà una delle gare più attenzionate della quarta giornata di Serie B. La sfida, in programma domenica 13 settembre 2026, è stata infatti indicata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive come incontro caratterizzato da profili di rischio.

La principale conseguenza riguarda la vendita dei biglietti per i tifosi rosanero. In base alle disposizioni indicate dall’Osservatorio, i tagliandi per i residenti nella Regione Sicilia potranno essere acquistati esclusivamente per il settore ospiti e soltanto dai sostenitori in possesso del programma di fidelizzazione del Palermo FC.





Una limitazione che, dunque, esclude la possibilità per i residenti in Sicilia non fidelizzati di acquistare liberamente un biglietto negli altri settori dello stadio Partenio-Lombardi.

La decisione si inserisce in un quadro di misure finalizzate alla gestione dell’ordine pubblico in occasione della partita. Oltre alle restrizioni sulla vendita dei tagliandi, sono infatti previsti il potenziamento del servizio di stewarding e il rafforzamento dei controlli nelle fasi di prefiltraggio e filtraggio.

Sul fronte della prevendita, l’US Avellino ha comunicato che la vendita libera per la gara è partita giovedì 10 settembre alle ore 15, dopo la fase di prelazione riservata ai possessori della Branco Card.

La sfida tra Avellino e Palermo si giocherà domenica 13 settembre e rappresenterà uno degli appuntamenti più attesi della quarta giornata di campionato. Sugli spalti, però, la presenza della tifoseria ospite sarà inevitabilmente condizionata dalle disposizioni adottate per motivi di sicurezza.