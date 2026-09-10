Gazzetta dello Sport: “Allerta caldo e terreno sintetico. Avellino-Palermo posticipata”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
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Cambio di programma per Avellino-Palermo, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie B. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sfida inizialmente prevista per domenica 13 alle ore 15 al Partenio è stata posticipata alle 17.15.

Alla base della decisione della Lega ci sono le elevate temperature previste. Un elemento al quale si aggiunge la particolare superficie del Partenio: il terreno di gioco è infatti in sintetico, fattore che potrebbe amplificare ulteriormente la temperatura ambientale nelle ore più calde della giornata.


Avellino e Palermo avranno quindi due ore e un quarto in più prima di scendere in campo. L’appuntamento resta fissato per domenica 13, ma con fischio d’inizio alle 17.15.

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