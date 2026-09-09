Avellino-Palermo non si giocherà alle 15: atteso il nuovo orario

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
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Avellino-Palermo non si giocherà alle 15. La sfida valida per la quarta giornata di Serie B, inizialmente programmata per domenica 13 settembre alle ore 15, è destinata a slittare. Resta ancora da conoscere il nuovo orario ufficiale dell’incontro.

La decisione è legata alle condizioni climatiche e, in particolare, alla presenza di terreni sintetici, maggiormente sensibili alle alte temperature. Il tema è stato affrontato nel corso dell’Assemblea della Lega Serie B tenutasi a Milano, dove il presidente Ezio Bedin ha fatto il punto sulla programmazione delle prossime gare.


Come riferisce TuttoAvellino, dopo quanto accaduto nello scorso fine settimana con il malore accusato da Bozhanaj durante Castellammare di Stabia-Pisa, è stata condivisa la decisione di non disputare alle 15 le partite in programma su superfici sintetiche.

«Le gare della prossima giornata su terreni sintetici, maggiormente sensibili al caldo, non si disputeranno alle 15», è quanto emerso dall’Assemblea della Lega Serie B.

Tra le partite interessate c’è proprio Avellino-Palermo, che dunque dovrebbe andare in scena qualche ora più tardi rispetto all’orario inizialmente stabilito. Per conoscere l’esatto orario del match del Partenio-Lombardi sarà necessario attendere la comunicazione ufficiale della Lega.

La sfida assume inoltre un peso importante per entrambe le squadre. Il Palermo arriva all’appuntamento da capolista con 9 punti, mentre l’Avellino è fermo a quota 6 dopo le prime tre giornate.

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