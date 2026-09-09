Arrigoni: «Palermo assoluto favorito per il primo posto, lo sta confermando il campo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
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Il Palermo è la squadra da battere in Serie B. Ne è convinto Daniele Arrigoni, ex allenatore rosanero e oggi coordinatore tecnico delle Rappresentative di Lega Pro. Intervistato dal Corriere Adriatico, il tecnico ha analizzato l’avvio del campionato, indicando la formazione di Filippo Inzaghi come principale candidata alla promozione.

Arrigoni, la classifica vede il Palermo già in fuga: potrebbe fare corsa solitaria?


«Mi sembra che non ci siano molti dubbi sul fatto che il Palermo sia l’assoluta favorita per il primo posto. Lo sta confermando il campo».

Un giudizio netto quello dell’ex tecnico del Palermo, che individua però diverse formazioni potenzialmente in grado di inserirsi nella corsa.

Quali potrebbero essere le antagoniste?

«Sicuramente le tre retrocesse dalla massima serie quindi Pisa, Cremonese e Verona. Però va tenuto nel debito conto che spesso il processo di adattamento alla Serie B per chi scende di categoria non è semplice. Ci vuole tempo per acquisire la giusta mentalità, non è automatico. Poi aspettiamoci la solita outsider».

Chi può ricoprire il ruolo di outsider?

Arrigoni, nell’intervista concessa al Corriere Adriatico, indica tre squadre: «Mi piacciono Ascoli, Sudtirol e Mantova. I bianconeri praticano un calcio molto propositivo, stanno dimostrando di riuscirci anche in B. Il Mantova mi ha dato una sensazione gagliarda, una squadra che va senza paura. Il Sudtirol sono anni che sta sviluppando un progetto serio».

Il Sudtirol può già puntare a un obiettivo importante?

«Loro non fanno proclami ma secondo me sotto sotto ci credono. Non mi sorprenderei se prima o poi centrassero la promozione. Società solida, vera rappresentante di un intero territorio, ogni anno migliora».

In fondo alla classifica, invece, spicca la Sampdoria. Come giudica la situazione?

Arrigoni si sofferma infine sulle difficoltà dei blucerchiati: «La Samp viene da diversi anni di difficoltà, ne sta risentendo».

Il giudizio più significativo dell’ex allenatore rosanero resta però quello sulla vetta. Per Arrigoni, il Palermo parte davanti a tutte nella lotta per il primo posto e i primi risultati del campionato stanno confermando le aspettative.

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