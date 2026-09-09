Giornale di Sicilia: “Tris, primato e coop del gol: il Palermo fa sognare i tifosi”

Sette anni e sette mesi, per un totale di 2.773 giorni. Tanto ha dovuto aspettare il Palermo per tornare a occupare da solo il primo posto della classifica di Serie B. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il successo per 3-1 contro la Sampdoria ha permesso ai rosanero di interrompere un’attesa iniziata nel febbraio del 2019.

L’ultima volta risaliva infatti al campionato 2018/19. Il Palermo di Roberto Stellone aveva chiuso il girone d’andata da campione d’inverno, con cinque punti di vantaggio su Brescia e Pescara, ma l’inizio del ritorno cambiò completamente lo scenario.





Le sconfitte contro Salernitana e Cremonese aprirono la crisi. Il 3 febbraio 2019 il Brescia superò 5-1 il Pescara e scavalcò i rosanero. Il giorno successivo il Palermo non riuscì a effettuare il controsorpasso, pareggiando 0-0 sul campo del Foggia e rimanendo a un punto dai lombardi.

Dalla stagione 2018/19 al primato di Inzaghi

Quella stagione avrebbe poi avuto un epilogo drammatico. Come ricorda Orifici sul Giornale di Sicilia, al Palermo furono inflitti 20 punti di penalizzazione, prima del fallimento che costrinse il club a ripartire dalla Serie D.

Da allora i rosanero non erano più riusciti a ritrovarsi da soli al comando della Serie B. Un traguardo mai raggiunto neppure nell’era City Football Group, fino al successo di lunedì contro la Sampdoria.

Il 3-1 del Barbera ha consegnato alla squadra di Filippo Inzaghi il primato solitario e ha contemporaneamente permesso di aggiornare diversi dati storici.

Tre vittorie iniziali, non accadeva da 62 anni

Il Palermo ha infatti conquistato le prime tre partite di un campionato di Serie B per la terza volta nella propria storia. I due precedenti risalivano alle stagioni 1955/56 e 1964/65.

Secondo quanto evidenziato dal Giornale di Sicilia, erano dunque trascorsi 62 anni dall’ultima partenza con tre successi consecutivi nel torneo cadetto.

Il Palermo è adesso l’unica squadra a punteggio pieno. Inoltre, è la prima volta nel 2026 che i rosanero conquistano tre vittorie consecutive nella regular season di Serie B. L’ultima serie analoga era arrivata tra novembre e dicembre 2025, curiosamente completata anche allora da un successo casalingo contro la Sampdoria, in quel caso per 1-0.

Sette gol e sei marcatori diversi

A certificare la partenza della squadra di Inzaghi c’è anche il rendimento offensivo. Come riporta Salvatore Orifici, per la prima volta nella propria storia il Palermo ha realizzato almeno sette reti nelle prime tre giornate di un campionato di Serie B.

Sono inoltre sei i diversi marcatori rosanero andati a segno in campionato: Pohjanpalo, Palumbo, Strefezza, Augello, Johnsen e Ranocchia.

Numeri che raccontano un avvio praticamente perfetto. Adesso, però, servirà dare continuità al percorso. Il prossimo banco di prova sarà la trasferta di Avellino, dove il Palermo capolista sarà chiamato a confermare quanto mostrato nelle prime tre giornate.