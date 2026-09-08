Maifredi: «Il Palermo vince a mani basse, soprattutto per il budget che ha a disposizione»

Il Palermo parte con i favori del pronostico nella corsa alla promozione in Serie A. A dirlo è Christian Maifredi, agente di Francesco Ruocco, intervenuto in esclusiva ai microfoni di PianetaSerieB. L’agente, parlando della Serie B e delle squadre maggiormente attrezzate, ha indicato senza esitazioni i rosanero come principale candidata.

«Il Palermo vince a mani basse, soprattutto perché oggi bisogna fare un calcolo con il budget che si ha a disposizione», ha dichiarato Maifredi.





Un giudizio netto, legato soprattutto alle possibilità economiche del club nella costruzione della rosa. «Se hai tanto, riesci ad allestire una rosa importante, se hai meno soldi devi essere bravo a investire in giovani o giocatori che arrivano dalla categoria sotto che hanno grandi qualità», ha aggiunto.