Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: due calciatori fermati per un turno

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
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Il Giudice Sportivo, al termine della 3ª giornata della Serie BKT, ha ufficializzato le proprie decisioni disciplinari. Sono due i calciatori squalificati per una giornata: Julian Illanes Minucci dell’Arezzo e Antonio Prisco del Benevento.

Illanes Minucci è stato fermato per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. Per Prisco, invece, la squalifica è arrivata a seguito della doppia ammonizione, una per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e l’altra per comportamento non regolamentare in campo.


Le sanzioni fanno seguito alle gare disputate nell’ultimo turno del campionato cadetto e si aggiungono alle ammende inflitte alle società, tra cui il Palermo, multato complessivamente di 6.000 euro.

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