Palermo-Sampdoria, Branco contro l’arbitraggio: «Vogliamo un po’ di rispetto. Palumbo? Mancava l’espulsione»

Il direttore sportivo della Sampdoria Americo Branco interviene dopo la sconfitta per 3-1 contro il Palermo al Renzo Barbera e punta l’attenzione sulla direzione arbitrale di Marchetti, soffermandosi in particolare sulla mancata espulsione di Antonio Palumbo per un fallo su Henderson.

«Vogliamo un po’ di rispetto per la Sampdoria», afferma Branco, che non cerca alibi per il risultato e riconosce i meriti dei rosanero: «Sappiamo bene cosa rappresenta il Palermo, ma sappiamo anche che cos’è la Sampdoria. Non abbiamo perso per colpa dell’arbitro, ma perché non abbiamo fatto gol, però in alcuni momenti della partita ha spostato gli equilibri e innervosito la squadra».





Branco: «Vogliamo capire quali siano le regole d’ingaggio»

Il dirigente blucerchiato concentra poi l’attenzione sulla gestione disciplinare della gara e sull’episodio che ha coinvolto Palumbo e Henderson.

«Sono episodi che mostrano mancanza di rispetto nei nostri confronti. Siamo venuti qui a giocare a viso aperto nonostante le difficoltà e vogliamo capire quali siano le regole d’ingaggio».

Branco riferisce inoltre le difficoltà incontrate dai calciatori della Sampdoria nel dialogare con il direttore di gara: «I nostri giocatori mi hanno detto che non riuscivano a parlare con lui. Neanche il capitano».

Infine, un altro passaggio critico nei confronti della gestione arbitrale: «Se arriva un arbitro internazionale ti aspetti una gestione all’altezza, da grande partita e invece ho visto una gestione molto piccola».

La Sampdoria, dunque, pur riconoscendo di non avere perso la partita per responsabilità dell’arbitro, chiede maggiore attenzione e rispetto, con la mancata espulsione di Palumbo al centro delle contestazioni del dirigente blucerchiato.