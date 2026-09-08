Repubblica: “Palermo-Sampdoria, le pagelle: Augello, Strefezza, Palumbo e Pohjanpalo da 7”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (99)

Il Palermo batte 3-1 la Sampdoria e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato. Nelle pagelle di Massimo Norrito su Repubblica Palermo sono quattro i rosanero che raggiungono il 7: Augello, Strefezza, Palumbo e Pohjanpalo. Bene anche Perin, Bani e Johnsen, mentre il voto più basso è il 5 assegnato a Pierozzi.

Perin 6,5
Bravissimo a salvare sulla conclusione di Tutino lanciato a rete da Pierozzi. Prova a metterci una pezza anche sull’azione del 2-1, ma non è fortunato.


Pierozzi 5
Fatica contro Insigne che gioca dalle sue parti. Rischia di combinarla grossa regalando un pallone a centro area a Tutino. E si perde Insigne sul gol del 2-1.

Cassandro 6
Con il suo ingresso la difesa rosanero sembra tornare a rifiatare. Spinge anche in avanti e fa palleggiare la squadra.

Bani 6,5
In area di rigore giganteggia. Per lui, ex Genoa, una partita particolare e il capitano se la cava bene tranne in rare occasioni.

Ceccaroni 6
Per un tempo non fa vedere palla a Tutino. Nella ripresa, però, l’ex rosanero lo mette in grande difficoltà.

Augello 7
Dal suo piede parte il cross perfetto per il gol del vantaggio di Strefezza. Farà altre scorribande in avanti e, nel complesso, anche una buona copertura in fase difensiva.

Segre 6
Molto lavoro oscuro. Come sempre prova a cucire mettendosi davanti alla difesa. Gli manca forse un po’ di continuità, ma il suo apporto c’è sempre.

Ranocchia 5,5
Gioca a corrente alternata senza però riuscire a imprimere il suo gioco.

Estevez 6
Prova a dare ordine alla manovra rosanero in un momento in cui la squadra sembra accusare il gol del 2-1 della Sampdoria.

Strefezza 7
Un bellissimo gol, il secondo di fila con la maglia rosanero, ma anche tanta sfortuna. Un problema muscolare lo ferma quando sembrava essere nel suo momento migliore.

Vavassori 5,5
Meno incisivo rispetto alle altre apparizioni.

Hernani 5,5
È quello visto in queste prime apparizioni. Colpi di ottima fattura, ma anche una sensazione di eccessiva “leggerezza” che gli fa perdere qualche pallone di troppo. Inzaghi lo cambia alla fine del primo tempo.

Palumbo 7
Parte come un dannato pressando tutti i giocatori avversari e costruendo gioco. Finisce ancora meglio con il gol che chiude la partita sul 3-1.

Johnsen 6,5
Fa tutto lui. Si crea azioni da gol, ne sbaglia una clamorosa e, soprattutto, è un pericolo continuo per la retroguardia avversaria. Resta pericoloso anche nel corso della ripresa.

Pohjanpalo 7
Una rete di rapina delle sue, la prima in campionato. Lui c’è sempre, nel posto giusto al momento giusto.

Gabrielloni 6
Qualche minuto per fare rifiatare Pohjanpalo. Sfiora il gol con un bel colpo di testa.

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