Palermo-Sampdoria, Palumbo: «Fare gol al Barbera è una delle cose più belle. Ad Avellino ci aspetta una battaglia»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
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Antonio Palumbo si gode il gol che ha chiuso la vittoria del Palermo contro la Sampdoria. Il centrocampista rosanero, dopo il 3-1 del Renzo Barbera, ha analizzato la partita partendo dall’ottimo approccio della squadra di Filippo Inzaghi.

«Siamo partiti molto bene, siamo andati avanti di due gol. Nel secondo tempo la Sampdoria è una squadra fortissima, quindi ci stava la loro reazione. Abbiamo preso gol, ma siamo stati bravi a non disunirci e a non concedere più nulla, poi alla fine siamo stati bravissimi a chiudere».


A mettere definitivamente al sicuro il risultato è stato proprio Palumbo, autore del 3-1 nei minuti finali. Un gol seguito dall’abbraccio dei compagni e dall’esultanza del Barbera.

«Sapevamo dell’importanza della partita, quindi credo che ci sia stato un momento di felicità in tutta la squadra e in tutto lo stadio. Fare gol in questo stadio è una delle cose più belle che possa succedere a un giocatore. Spero di farne altri e regalare altre gioie».

Il Palermo ha iniziato la stagione con cinque vittorie consecutive considerando campionato e Coppa Italia, ma Palumbo invita a mantenere alta la concentrazione: «Sicuramente siamo partiti benissimo, cinque vittorie. Ora dobbiamo essere bravi a tenere la testa bassa e continuare a lavorare, perché il campionato è talmente lungo che appena abbassi un attimo la guardia ti ritrovi dietro squadre fortissime. Dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare e poi alla fine vedremo dove arriveremo».

Adesso l’attenzione si sposta sulla prossima trasferta contro l’Avellino: «Adesso bisogna andare a casa e riposare un attimo. Da domani pensiamo all’Avellino, sappiamo che ci aspetterà una battaglia sul sintetico. Dobbiamo farci trovare pronti, perché l’Avellino è una squadra forte, hanno fatto dei grandi acquisti. Lavoreremo bene questa settimana sicuramente per arrivare al massimo».

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