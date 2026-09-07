Palermo-Sampdoria, Palumbo: «Fare gol al Barbera è una delle cose più belle. Ad Avellino ci aspetta una battaglia»
Antonio Palumbo si gode il gol che ha chiuso la vittoria del Palermo contro la Sampdoria. Il centrocampista rosanero, dopo il 3-1 del Renzo Barbera, ha analizzato la partita partendo dall’ottimo approccio della squadra di Filippo Inzaghi.
«Siamo partiti molto bene, siamo andati avanti di due gol. Nel secondo tempo la Sampdoria è una squadra fortissima, quindi ci stava la loro reazione. Abbiamo preso gol, ma siamo stati bravi a non disunirci e a non concedere più nulla, poi alla fine siamo stati bravissimi a chiudere».
A mettere definitivamente al sicuro il risultato è stato proprio Palumbo, autore del 3-1 nei minuti finali. Un gol seguito dall’abbraccio dei compagni e dall’esultanza del Barbera.
«Sapevamo dell’importanza della partita, quindi credo che ci sia stato un momento di felicità in tutta la squadra e in tutto lo stadio. Fare gol in questo stadio è una delle cose più belle che possa succedere a un giocatore. Spero di farne altri e regalare altre gioie».
Il Palermo ha iniziato la stagione con cinque vittorie consecutive considerando campionato e Coppa Italia, ma Palumbo invita a mantenere alta la concentrazione: «Sicuramente siamo partiti benissimo, cinque vittorie. Ora dobbiamo essere bravi a tenere la testa bassa e continuare a lavorare, perché il campionato è talmente lungo che appena abbassi un attimo la guardia ti ritrovi dietro squadre fortissime. Dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare e poi alla fine vedremo dove arriveremo».
Adesso l’attenzione si sposta sulla prossima trasferta contro l’Avellino: «Adesso bisogna andare a casa e riposare un attimo. Da domani pensiamo all’Avellino, sappiamo che ci aspetterà una battaglia sul sintetico. Dobbiamo farci trovare pronti, perché l’Avellino è una squadra forte, hanno fatto dei grandi acquisti. Lavoreremo bene questa settimana sicuramente per arrivare al massimo».