Palermo-Sampdoria, Inzaghi: «Palermo in vetta, questo pubblico lo meritava. Ora ci sarà da battagliare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
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Filippo Inzaghi ha commentato ai microfoni ufficiali del Palermo il successo per 3-1 contro la Sampdoria, risultato che porta i rosanero da soli in testa alla classifica di Serie B. Il tecnico si gode il momento, mantenendo però alta l’attenzione sul prosieguo del campionato.

«Siamo contenti, sappiamo che mancava da tanti anni, dal 2018, la vetta della Serie B. Godiamocela, però non abbiamo fatto niente, ci sarà da battagliare, lo vediamo ogni partita. Siamo contenti, diamo continuità di risultati e poi questo pubblico penso che meritasse stasera di vedere il primato in classifica».


Inzaghi ha poi commentato il dato relativo ai sette gol realizzati dal Palermo nelle prime tre giornate, sottolineando soprattutto la reazione della squadra dopo la rete della Sampdoria.

«È un dato importante. Secondo me stasera abbiamo fatto finalmente un passo in avanti dopo aver preso il gol. Anche se dovevamo farlo un po’ prima, però sul 2-1 abbiamo gestito la palla, siamo stati meno frenetici. Abbiamo avuto il coraggio di giocare e di andare a cercare il terzo, per cui da questo punto di vista sono molto contento».

Un altro segnale positivo arriva dalla distribuzione delle reti, con sei marcatori diversi nelle prime tre giornate di campionato. Ma la serata del tecnico non è priva di preoccupazioni, soprattutto per i due problemi fisici accusati durante la gara.

«Questo è importante. Stasera sono preoccupato per i due infortuni, sarebbe stata una serata perfetta. Speriamo non si siano fatti niente di grave, però i sostituti abbiamo visto che sono stati all’altezza, soprattutto anche chi è entrato nel secondo tempo».

Inzaghi chiude sottolineando proprio il contributo arrivato dalla panchina: «Quest’anno ci dà quella personalità di entrare nel modo giusto e di poter mettere in ghiaccio la partita».

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