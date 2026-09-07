Palermo-Sampdoria, la Curva Nord carica i rosanero: “Con l’elmetto in testa continuiamo a lottare, c’è un sogno da conquistare”
Atmosfera caldissima al Renzo Barbera in occasione di Palermo-Sampdoria. A pochi minuti dal calcio d’inizio, la Curva Nord ha voluto mandare un messaggio chiaro alla squadra di Filippo Inzaghi attraverso uno striscione esposto sugli spalti.
«Con l’elmetto in testa continuiamo a lottare, c’è un sogno da conquistare», recita il messaggio dei sostenitori rosanero.
Parole che accompagnano il Palermo verso la sfida contro la Sampdoria e che testimoniano l’entusiasmo del pubblico presente al Barbera.