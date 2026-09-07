Palermo-Sampdoria, la Curva Nord carica i rosanero: “Con l’elmetto in testa continuiamo a lottare, c’è un sogno da conquistare”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
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Atmosfera caldissima al Renzo Barbera in occasione di Palermo-Sampdoria. A pochi minuti dal calcio d’inizio, la Curva Nord ha voluto mandare un messaggio chiaro alla squadra di Filippo Inzaghi attraverso uno striscione esposto sugli spalti.

«Con l’elmetto in testa continuiamo a lottare, c’è un sogno da conquistare», recita il messaggio dei sostenitori rosanero.


Parole che accompagnano il Palermo verso la sfida contro la Sampdoria e che testimoniano l’entusiasmo del pubblico presente al Barbera.

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