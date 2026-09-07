Palermo-Sampdoria LIVE: cronaca, risultato e aggiornamenti in tempo reale dal Barbera

Tutto pronto al Renzo Barbera per Palermo-Sampdoria, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie B. Sono ufficiali le scelte di Filippo Inzaghi e Bernardo Corradi per la sfida di questa sera.

Inzaghi si affida a Perin tra i pali. Davanti al portiere rosanero spazio a Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello. In mezzo al campo ci saranno Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti agiranno Strefezza, Hernani e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo.

Corradi risponde con Vindahl in porta. Nel reparto arretrato partiranno Cicconi, Delli Carri, Gartenmann e Di Pardo. A centrocampo spazio a Makoumbou e Henderson, mentre Insigne, Verschaeren e Sinani supporteranno Tutino.





Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

IL TABELLINO

PALERMO: Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Strefezza, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo. A disposizione: Nespola, Fortin, Palumbo, Gomes, Vavassori, Gyasi, Estevez, Bozzolan, Cassandro, Barba, Magnani, Gabrielloni. Allenatore: Filippo Inzaghi.

SAMPDORIA: Vindahl; Cicconi, Delli Carri, Gartenmann, Di Pardo; Makoumbou, Henderson; Insigne, Verschaeren, Sinani; Tutino. A disposizione: Krastev, Massolo, Begic, Ferrari, Abildgaard, Rodella, Mezzotero, Piermattei, Mondani. Allenatore: Bernardo Corradi.

ARBITRI: Matteo Marchetti di Ostia Lido, assistito da Luca Mondin e Federico Fontani. Quarto ufficiale Ermanno Feliciani, al VAR Manuel Volpi e all’AVAR Daniele Paterna.

MARCATORI:

NOTE: