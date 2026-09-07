Avellino-Palermo, Izzo accende già la sfida: «Domenica voglio un Partenio di fuoco»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
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Avellino-Palermo è già iniziata. A una settimana dalla sfida contro i rosanero, Armando Izzo chiama a raccolta il pubblico biancoverde e accende l’attesa per il prossimo appuntamento al Partenio.

Il calciatore dell’Avellino, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha commentato il successo della sua squadra guardando immediatamente alla partita di domenica contro il Palermo.


«Oggi era importante portare a casa i tre punti, ma ancora più importante era non prendere gol!!! Domenica ci aspetta un’altra battaglia, voglio un Partenio di fuoco!!!», ha scritto Izzo sui social.

Parole che lanciano dunque la sfida ai rosanero e testimoniano quanto sia già alta l’attesa in casa Avellino. Dopo aver sottolineato l’importanza del risultato e della porta inviolata, Izzo ha infatti spostato subito l’attenzione sul prossimo impegno, chiedendo una grande risposta al pubblico.

Domenica sarà Avellino-Palermo e il messaggio è già arrivato dagli avversari: al Partenio si prepara un ambiente particolarmente caldo.

 

 

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