Palermo-Sampdoria, Inzaghi: «Abbiamo alzato il tasso di personalità. Il primo posto? Da domani c’è da pedalare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
1c1858ab-7248-41fb-878a-a7cd761b1c15

Filippo Inzaghi analizza il successo del Palermo sulla Sampdoria e il primo posto conquistato dai rosanero. Il tecnico, dopo il 3-1 del Renzo Barbera, sottolinea la crescita della squadra ma continua a chiedere miglioramenti, soprattutto nella gestione dei momenti della partita.

«I cambi le nostre armi? Noi è dall’anno scorso che siamo in debito con questa gente, dobbiamo continuare a fare prestazioni e vincere. Temevo molto questa partita, la Sampdoria è forte e lotterà per i primi posti. La squadra è stata brava, solo sul 2-0 abbiamo avuto dieci minuti di una gestione palla che non mi è piaciuta. Poi abbiamo ripreso in mano la partita. Sarà un campionato avvincente. Ci teniamo questo primo posto per questa settimana, poi ci sarà da pedalare».


Inzaghi torna quindi sulla fase successiva al gol del 2-1 della Sampdoria, quando il Palermo è riuscito progressivamente a riprendere il controllo della gara.

«Possesso palla sul 2-1? Siamo migliorati molto. Come detto, avrei fatto prima i cambi. Ci eravamo un po’ annebbiati e dovevamo essere meno frenetici. Poi siamo stati bravi. Negli ultimi dieci minuti abbiamo fatto correre molto la Sampdoria. Non siamo ancora perfetti».

Il tecnico spiega anche i momenti di tensione vissuti in panchina durante il primo tempo: «Mi sono arrabbiato nel primo tempo? Dalla panchina sembrava più facile del previsto, ma quando vedo delle cose alzo le antenne. Sembrava facile arrivare nella metà campo avversaria, ma abbiamo preso qualche contropiede che non dovevamo prendere. Stasera sono molto contento perché abbiamo ricominciato a giocare senza timore e abbiamo scacciato i fantasmi delle ultime gare sul 2-0».

Per Inzaghi, uno dei passi in avanti più significativi riguarda la personalità della rosa e la possibilità di trovare risposte importanti anche dalla panchina.

«Sicuramente abbiamo alzato il tasso di personalità della rosa. Se pensiamo ai cambi di questa sera, sono importanti. Cambi di giocatori che quando entrano sanno cosa devono fare. Abbiamo alzato il tasso di personalità. In certi momenti bisogna saper giocare la palla. Speriamo di aver fatto questo salto in avanti».

Altre notizie

27f71f31-ec07-433a-9725-6c0f0e549352

Palermo-Sampdoria, Inzaghi: «Dal 2018 non assaporavamo la vetta. Preoccupato per Hernani e Strefezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
618d1679-c0c1-4be9-bdc3-761fcbf76c73

Palermo-Sampdoria, Corradi: «Resta l’amaro in bocca, siamo stati superiori in alcuni dettagli. Ma il pallone va messo dentro»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
e5cc0cb5-0906-4478-bd3a-ed30bc0ff4eb

Palermo-Sampdoria, Palumbo: «Vittoria molto importante. Il mercato ha portato giocatori fortissimi per la categoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
1500fccd-763f-4f5d-889b-1f440332bd60

Serie B, il Palermo è padrone della vetta: 9 punti e primato solitario dopo il 3-1 alla Sampdoria

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
palermo sampdoria (6)

Palermo-Sampdoria, le pagelle: voti e giudizi dei rosanero dopo la sfida del Barbera

Rosario Di Stefano Settembre 7, 2026
106e8665-92d4-42f0-accc-9fd11b54d82e

Palermo-Sampdoria, oltre 33 mila al Barbera: 33.196 titoli emessi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
1a6b8a15-3c21-43ae-8996-1087e798b380

Palermo-Sampdoria, problema muscolare per Strefezza: fuori al 20’, entra Vavassori

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
266c44f0-7de2-44f7-bc3e-56eb9f87d773

Palermo-Sampdoria, la Curva Nord carica i rosanero: “Con l’elmetto in testa continuiamo a lottare, c’è un sogno da conquistare”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
056dd7ab-6ed7-4d5b-91c4-9fdf19488c18

Il Palermo guarda tutti dall’alto: Sampdoria battuta, rosanero in vetta

Katia Virzì Settembre 7, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (99)

Palermo-Sampdoria, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Corradi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
palermo mantova logo coppa italia (105)

Palermo-Sampdoria, Barbera sold out: tutto esaurito per la sfida di questa sera

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (101)

Serie B, ufficiali date e orari dalla 6ª all’11ª giornata: il calendario del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026

Ultimissime

1c1858ab-7248-41fb-878a-a7cd761b1c15

Palermo-Sampdoria, Inzaghi: «Abbiamo alzato il tasso di personalità. Il primo posto? Da domani c’è da pedalare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
27f71f31-ec07-433a-9725-6c0f0e549352

Palermo-Sampdoria, Inzaghi: «Dal 2018 non assaporavamo la vetta. Preoccupato per Hernani e Strefezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
618d1679-c0c1-4be9-bdc3-761fcbf76c73

Palermo-Sampdoria, Corradi: «Resta l’amaro in bocca, siamo stati superiori in alcuni dettagli. Ma il pallone va messo dentro»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
e5cc0cb5-0906-4478-bd3a-ed30bc0ff4eb

Palermo-Sampdoria, Palumbo: «Vittoria molto importante. Il mercato ha portato giocatori fortissimi per la categoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
1500fccd-763f-4f5d-889b-1f440332bd60

Serie B, il Palermo è padrone della vetta: 9 punti e primato solitario dopo il 3-1 alla Sampdoria

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026