Palermo-Sampdoria 3-1, festa rosanero al Barbera: rivivi il match nella nostra fotogallery

Alessandra Lo Monaco Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (89)

Una notte da primo posto al Renzo Barbera. Il Palermo supera 3-1 la Sampdoria e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato, salendo da solo in vetta alla classifica di Serie B con 9 punti.

I rosanero indirizzano la sfida già nel primo tempo. Al 9′ Gabriel Strefezza sblocca il risultato sfruttando il cross dalla sinistra di Augello, mentre al 33′ Joel Pohjanpalo trova il raddoppio. Nella ripresa la Sampdoria prova a riaprire la gara con Lorenzo Insigne, a segno al 63′, ma il Palermo non si disunisce e nel recupero mette definitivamente al sicuro il risultato con il 3-1 di Antonio Palumbo.


Una serata accompagnata dalla grande cornice del pubblico rosanero, con 33.196 titoli emessi tra 16.196 biglietti e 17.000 abbonamenti. Al triplice fischio può partire la festa: il Palermo di Filippo Inzaghi chiude la terza giornata da solo al comando della Serie B.

Di seguito la fotogallery di Palermo-Sampdoria 3-1, con le immagini più belle della serata del Renzo Barbera.

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