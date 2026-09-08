Palermo, il “Barbera” è un fortino: Sampdoria ko e 18° risultato utile consecutivo in casa

Percorso netto per il Palermo, che conquista la quinta vittoria stagionale. Contro la Sampdoria, i rosanero centrano il terzo successo in altrettante gare di campionato: il 3-1 sui blucerchiati vale il punteggio pieno e il primato solitario. Un match dominato per 45 minuti, prima di una ripresa più sofferta, nella quale gli uomini di Inzaghi hanno dovuto stringere i denti. I siciliani hanno però resistito con carattere ed esperienza, mostrando le qualità di una squadra che sa soffrire e, soprattutto, massimizzare il risultato.

PALERMO, TRE SU TRE: LA SAMPDORIA SI ARRENDE AI ROSANERO





Inizia con coraggio la Sampdoria, ma il Palermo spegne subito l’entusiasmo dei liguri con due gol nella prima mezz’ora. Strefezza e Pohjanpalo si sbloccano anche in campionato, ma preoccupano le condizioni dell’esterno brasiliano, costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Ranocchia detta i tempi in mezzo al campo e si conferma un punto di riferimento per i compagni. Notevoli anche le qualità mostrate dai rosanero nell’uscita dal pressing: nei primi 45 minuti riescono a eludere con facilità la pressione dei blucerchiati e ad arrivare spesso dalle parti di Vindahl.

Un calo nella ripresa costa ai siciliani il gol di Insigne, nuovamente a segno contro il Palermo dopo la rete firmata nello scorso campionato con il Pescara. Palumbo, entrato all’intervallo al posto di Hernani, non brilla, ma è proprio lui a trovare nel finale la marcatura che chiude l’incontro. Ancora positiva, invece, la prestazione di Dennis Johnsen, che in ogni gara di questa stagione ha contribuito con almeno un gol o un assist. Una vittoria di forza, che conferma la crescita della condizione fisica della squadra: i rosanero appaiono sempre più solidi e capaci di superare anche i momenti di difficoltà.

PALERMO, IL “BARBERA” È UN FORTINO: 18 RISULTATI UTILI CONSECUTIVI

Le mura amiche sembrano ormai essere diventate un vero e proprio fortino per gli uomini di Inzaghi, che contro la Sampdoria centrano il 18° risultato utile consecutivo. Il Palermo non perde, infatti, dall’ottobre del 2025, quando il Monza si impose per 3-0 al “Barbera”. Da allora, il Palermo ha raccolto 17 vittorie e un solo pareggio, a dimostrazione di quanto il pubblico di casa rappresenti un autentico dodicesimo uomo per i rosanero.

Nota negativa della serata è invece il calo nella ripresa, un copione che continua a ripetersi nelle gare dei siciliani in questo avvio di stagione. Quello subito contro la Sampdoria è infatti il quinto gol incassato nei secondi tempi nelle ultime tre partite, un aspetto sul quale il tecnico piacentino sarà chiamato a lavorare per individuarne le cause e porvi rimedio. Il campionato è ancora alle battute iniziali, ma l’avvio del Palermo è certamente dei migliori: ci sarà tempo, nel corso della stagione, per correggere e perfezionare i dettagli.

Il cammino dei rosanero ripartirà da Avellino, in una trasferta insidiosa contro una squadra in ottima forma. Gli uomini di Inzaghi saranno ancora una volta chiamati a conquistare i tre punti per confermarsi in vetta alla classifica a punteggio pieno.