Entella, Corona rompe il ghiaccio. Corona: «Questo è l’inizio, spero di farne altri»

Il primo gol di un attaccante dell’Entella in questo campionato porta la firma di Giacomo Corona. Il centravanti arrivato in prestito dal Palermo ha realizzato all’86’ la rete del definitivo 2-2 contro il Vicenza dell’ex Fabio Gallo, regalando ai biancocelesti anche il primo punto della stagione. Lo racconta Repubblica Genova.

Nelle prime giornate erano stati i difensori a sostenere il tabellino dei marcatori dell’Entella. Dopo lo 0-1 dell’esordio contro il Südtirol, contro il Cesena aveva segnato capitan Tiritiello. Nella sfida con il Vicenza è stato invece Alborghetti a trovare la prima rete, prima del guizzo nel finale di Corona.





All’86’ il cross di Benedetti trova infatti l’attaccante pronto a svettare in area, anticipare l’uscita di Gagno e realizzare il 2-2. Una rete dal peso particolare perché, oltre a consegnare il primo punto all’Entella, rappresenta anche il primo gol di Corona in Serie B.

Corona: «Questo è l’inizio, spero di farne altri»

L’attaccante classe 2004 non nasconde la soddisfazione per il traguardo raggiunto: «Abbiamo fatto un’ottima partita, stiamo crescendo e lavorando giorno dopo giorno per migliorarci – racconta Corona – segnare fa sempre piacere, per un attaccante è tutto. Ci stiamo allenando bene e dobbiamo continuare ad allenarci e a darci dentro».

Una serata che Corona difficilmente dimenticherà: «È il mio primo gol in Serie B e lo dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza e a tutti i miei amici. Lo riguarderò, così come riguarderò tutta la partita. Questo è l’inizio, spero di farne altri e di continuare a lavorare come sto facendo».

Parole che, come ricorda Repubblica Genova, si collegano a quelle pronunciate dal giocatore al momento del suo arrivo a Chiavari: «La società ha visto qualcosa in me, mi ha trasmesso grande fiducia e credo di essere arrivato nel momento giusto per crescere e dare il mio contributo alla squadra».

Dal Palermo all’Entella, Corona cerca continuità

Arrivato in prestito dal Palermo, Corona ha già maturato diverse esperienze nonostante la giovane età. Cresciuto nel vivaio rosanero, è passato dalle formazioni Primavera di Torino ed Empoli. Con quest’ultimo club ha realizzato 19 reti e fatto il proprio debutto in Serie A.

Successivamente l’esperienza al Pontedera, dove nella stagione 2024/25 ha segnato 11 gol, uno proprio contro l’Entella. Nella scorsa stagione è invece tornato al Palermo, raccogliendo 16 presenze tra Serie B, Coppa Italia e playoff.

Adesso, sottolinea Repubblica Genova, il gol contro il Vicenza può rappresentare un nuovo punto di partenza. Il tecnico Chiappella ha chiesto maggiore incisività, concretezza e cinismo, con la necessità di trovare reti da più giocatori.

Corona ha già indicato la strada: «Questo è l’inizio, spero di farne altri». La prossima occasione arriverà venerdì sera a Pisa.