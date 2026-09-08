Entella, Corona rompe il ghiaccio. Corona: «Questo è l’inizio, spero di farne altri»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
799225906_1589625343178362_1994158959974126360_n

Giacomo Corona celebration 2-2 during the Serie B soccer match between Virtus Entella and Vicenza at the Enrico Sannazzari Stadium in Chiavari, Italy - Sunday, September 06, 2026. Sport - Soccer . (Photo by Tano Pecoraro/Lapresse)

Il primo gol di un attaccante dell’Entella in questo campionato porta la firma di Giacomo Corona. Il centravanti arrivato in prestito dal Palermo ha realizzato all’86’ la rete del definitivo 2-2 contro il Vicenza dell’ex Fabio Gallo, regalando ai biancocelesti anche il primo punto della stagione. Lo racconta Repubblica Genova.

Nelle prime giornate erano stati i difensori a sostenere il tabellino dei marcatori dell’Entella. Dopo lo 0-1 dell’esordio contro il Südtirol, contro il Cesena aveva segnato capitan Tiritiello. Nella sfida con il Vicenza è stato invece Alborghetti a trovare la prima rete, prima del guizzo nel finale di Corona.


All’86’ il cross di Benedetti trova infatti l’attaccante pronto a svettare in area, anticipare l’uscita di Gagno e realizzare il 2-2. Una rete dal peso particolare perché, oltre a consegnare il primo punto all’Entella, rappresenta anche il primo gol di Corona in Serie B.

Corona: «Questo è l’inizio, spero di farne altri»

L’attaccante classe 2004 non nasconde la soddisfazione per il traguardo raggiunto: «Abbiamo fatto un’ottima partita, stiamo crescendo e lavorando giorno dopo giorno per migliorarci – racconta Corona – segnare fa sempre piacere, per un attaccante è tutto. Ci stiamo allenando bene e dobbiamo continuare ad allenarci e a darci dentro».

Una serata che Corona difficilmente dimenticherà: «È il mio primo gol in Serie B e lo dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza e a tutti i miei amici. Lo riguarderò, così come riguarderò tutta la partita. Questo è l’inizio, spero di farne altri e di continuare a lavorare come sto facendo».

Parole che, come ricorda Repubblica Genova, si collegano a quelle pronunciate dal giocatore al momento del suo arrivo a Chiavari: «La società ha visto qualcosa in me, mi ha trasmesso grande fiducia e credo di essere arrivato nel momento giusto per crescere e dare il mio contributo alla squadra».

Dal Palermo all’Entella, Corona cerca continuità

Arrivato in prestito dal Palermo, Corona ha già maturato diverse esperienze nonostante la giovane età. Cresciuto nel vivaio rosanero, è passato dalle formazioni Primavera di Torino ed Empoli. Con quest’ultimo club ha realizzato 19 reti e fatto il proprio debutto in Serie A.

Successivamente l’esperienza al Pontedera, dove nella stagione 2024/25 ha segnato 11 gol, uno proprio contro l’Entella. Nella scorsa stagione è invece tornato al Palermo, raccogliendo 16 presenze tra Serie B, Coppa Italia e playoff.

Adesso, sottolinea Repubblica Genova, il gol contro il Vicenza può rappresentare un nuovo punto di partenza. Il tecnico Chiappella ha chiesto maggiore incisività, concretezza e cinismo, con la necessità di trovare reti da più giocatori.

Corona ha già indicato la strada: «Questo è l’inizio, spero di farne altri». La prossima occasione arriverà venerdì sera a Pisa.

Altre notizie

palermo sampdoria 3-1 (74)

Repubblica Genova: “La Samp si arrende al Palermo. Troppi errori, Insigne non basta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (99)

Repubblica: “Palermo-Sampdoria, le pagelle: Augello, Strefezza, Palumbo e Pohjanpalo da 7”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (9)

Repubblica: “Rosa, il tris alla Samp vale il primato solitario per la festa del Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (78)

Giornale di Sicilia: “Perin attento, Augello è mister assist. Le pagelle di Palermo-Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (45)

Giornale di Sicilia: “Palermo davanti a tutti: la Samp si arrende, al Barbera il coro «La capolista se ne va»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (2)

Corriere dello Sport: “Trasferte vietate, è allarme: già 40 partite senza tifosi ospiti. Stop anche per Palermo-Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (71)

Corriere dello Sport: “Palermo-Sampdoria, le pagelle: Augello, Strefezza, Johnsen e Pohjanpalo da 7. Inzaghi 7”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (31)

Corriere dello Sport: “Palermo ai piedi di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (68)

Palermo-Sampdoria, Calvarese sull’episodio Palumbo-Henderson: «Era da cartellino rosso»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (88)

Palermo, il “Barbera” è un fortino: Sampdoria ko e 18° risultato utile consecutivo in casa

Angelo Giambona Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-08 074041

Palermo-Sampdoria, Insigne: «Se guardi solo il risultato sembra che ci abbiano massacrato, ma non è così»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (89)

Palermo-Sampdoria 3-1, festa rosanero al Barbera: rivivi il match nella nostra fotogallery

Alessandra Lo Monaco Settembre 8, 2026

Ultimissime

799225906_1589625343178362_1994158959974126360_n

Entella, Corona rompe il ghiaccio. Corona: «Questo è l’inizio, spero di farne altri»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (74)

Repubblica Genova: “La Samp si arrende al Palermo. Troppi errori, Insigne non basta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (99)

Repubblica: “Palermo-Sampdoria, le pagelle: Augello, Strefezza, Palumbo e Pohjanpalo da 7”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (9)

Repubblica: “Rosa, il tris alla Samp vale il primato solitario per la festa del Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (78)

Giornale di Sicilia: “Perin attento, Augello è mister assist. Le pagelle di Palermo-Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026