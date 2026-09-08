Serie B, doppia multa al Palermo: 6 mila euro di sanzioni. Ammende anche per Avellino, Modena e Arezzo. Le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo di Serie B ha reso note le decisioni relative all’ultimo turno di campionato. Tra le società sanzionate c’è il Palermo, che dovrà pagare complessivamente 6.000 euro: 4.000 euro per il lancio di una bottiglietta di vetro e due bottigliette di plastica sul terreno di gioco da parte dei propri sostenitori e altri 2.000 euro per il ritardo di circa due minuti nell’inizio del secondo tempo. Ammende anche per Avellino e Modena, multate di 4.000 euro ciascuna, e per l’Arezzo, sanzionato con 3.000 euro.

Per quanto riguarda i calciatori, il Giudice Sportivo ha disposto due squalifiche per una giornata. Si tratta di Julian Illanes dell’Arezzo, per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete, e di Antonio Prisco del Benevento, fermato per doppia ammonizione: una per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e una per comportamento non regolamentare in campo.





Una giornata di squalifica anche per due collaboratori tecnici: Massimo Mutarelli della Sampdoria e Riccardo Saponara del Modena.

Le ammende alle società

Il comunicato del Giudice Sportivo precisa inoltre che, in occasione delle gare della terza giornata d’andata, i sostenitori di Ascoli, Avellino, Benevento, Hellas Verona, Juve Stabia e Palermo hanno introdotto e utilizzato, esclusivamente nei rispettivi settori, materiale pirotecnico di vario genere, tra petardi, fumogeni e bengala. Considerate le circostanze previste dall’articolo 29, comma 1, lettere a), b) e d) del CGS, non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti dei club per tali comportamenti.

Le altre decisioni sulle società sono invece le seguenti:

Avellino: 4.000 euro di multa per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del primo tempo.

per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del primo tempo. Modena: 4.000 euro di multa per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del primo tempo.

per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del primo tempo. Palermo: 4.000 euro di multa per il lancio, al 10’ del primo tempo, di una bottiglietta di vetro e due bottigliette di plastica sul terreno di gioco da parte dei propri sostenitori. Sanzione attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.

per il lancio, al 10’ del primo tempo, di una bottiglietta di vetro e due bottigliette di plastica sul terreno di gioco da parte dei propri sostenitori. Sanzione attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS. Arezzo: 3.000 euro di multa per il lancio di tre fumogeni nel recinto di gioco da parte dei propri sostenitori. Anche in questo caso la sanzione è stata attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.

per il lancio di tre fumogeni nel recinto di gioco da parte dei propri sostenitori. Anche in questo caso la sanzione è stata attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS. Palermo: 2.000 euro di multa a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente provocato un ritardo di circa due minuti nell’inizio del secondo tempo.

Il Palermo è dunque il club maggiormente colpito tra quelli indicati nel provvedimento, con 6.000 euro complessivi di ammende.