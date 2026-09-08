Catania, Insigne: «In C sarei venuto solo qui. Faremo tutto per esultare a fine campionato»

Roberto Insigne si è subito preso il Catania. L’attaccante, arrivato in Sicilia nell’ultimo giorno di mercato, è andato a segno nel netto 4-0 rifilato al Cosenza, festeggiando con particolare emozione la rete realizzata davanti al pubblico rossazzurro.

«L’esultanza è dovuta al fatto che ci tenevo a fare gol in questo stadio, che non è certo da Serie C», ha spiegato Insigne nel post partita.





L’attaccante ha poi parlato del suo inserimento nella squadra e della disponibilità nei confronti dell’allenatore: «Io sono a disposizione del mister per tutti i moduli che vuole provare, l’importante è vincere la domenica, perché solo così io sono contento. Qui ho trovato un gruppo con tanta qualità, così come lo staff tecnico».

Insigne ha inoltre sottolineato le buone impressioni avute già dalla sfida contro il Savoia, osservata dalla tribuna: «Ho notato tante cose buone; non ci dobbiamo però accontentare».

Infine, una dichiarazione che testimonia quanto abbia voluto il trasferimento in Sicilia: «Ho aspettato fino alla fine, se dovevo scendere di categoria sarei venuto solo a Catania, che non merita questa categoria. Faremo il possibile per esultare a fine campionato».