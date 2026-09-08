Benevento, Caldirola: «In Serie B vince chi sbaglia meno»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
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Il Benevento è chiamato a invertire la rotta dopo un avvio di campionato non particolarmente positivo. A fare il punto della situazione è stato Luca Caldirola, intervenuto ai microfoni di Ottogol, dove ha analizzato le prime partite della stagione e le differenze tra Serie C e Serie B.

«Dobbiamo cambiare la rotta»

Il difensore giallorosso non nasconde le difficoltà incontrate in questo avvio: «Non è stato un inizio positivo, ma il campionato è ancora lungo e dobbiamo iniziare a cambiare la rotta».


Caldirola ha però sottolineato i progressi mostrati nella ripresa contro l’Ascoli, soprattutto dal punto di vista della compattezza: «Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, soprattutto in termini di compattezza. Nel primo tempo abbiamo fatto più fatica, ma non è facile giocare ad Ascoli mantenendo un ritmo alto e con quelle temperature».

Le prime tre giornate, secondo il difensore, possono inoltre essere servite alla squadra per prendere confidenza con la nuova categoria: «Spero che queste prime tre partite siano servite come fase di adattamento alla categoria».

«In Serie B vince chi sbaglia meno»

Il salto dalla Serie C alla Serie B richiede inevitabilmente un periodo di adattamento. Caldirola ha evidenziato una delle principali differenze tra le due categorie: «Rispetto alla Serie C, in Serie B vince chi sbaglia meno».

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