Giornale di Sicilia: “Barbera, caos dopo la partita: bancarelle e frigoriferi ostacolano il deflusso dei tifosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
renzo barbera tifosi entrata

Momenti di tensione nel dopo partita al Renzo Barbera, dove lunedì sera oltre 33 mila spettatori hanno assistito alla gara. Al termine dell’incontro, la presenza di bancarelle, frigoriferi e attrezzature lungo una delle principali vie di uscita dello stadio avrebbe ridotto gli spazi destinati al deflusso, provocando l’ammassamento di centinaia di tifosi. A riportare il caso è il Giornale di Sicilia.

A denunciare la situazione sono i consiglieri comunali di Generazione Azzurra Viviana Raja e Domenico Bonanno, che parlano di un episodio di «estrema gravità». Secondo quanto segnalato, la presenza dei venditori abusivi e delle relative attrezzature avrebbe creato un vero e proprio collo di bottiglia.


Per alcuni momenti la folla si è compressa in uno spazio ristretto e si è temuto che qualcuno potesse rimanere schiacciato. La tensione è aumentata e alcuni spettatori hanno protestato contro i venditori.

Raja e Bonanno: «Una minaccia diretta alla sicurezza dei cittadini»

I due consiglieri chiedono un rafforzamento dei controlli in occasione delle prossime partite: «L’abusivismo commerciale, in contesti di grande affluenza, non rappresenta più soltanto un illecito amministrativo, ma una minaccia diretta alla sicurezza dei cittadini».

Come riferisce il Giornale di Sicilia, i problemi hanno interessato anche la viabilità attorno all’impianto. In viale Croce Rossa, rimasta aperta al traffico, si è infatti formato un incolonnamento di autobus mentre era in corso il deflusso degli spettatori.

In passato l’arteria veniva chiusa in occasione delle partite, mentre adesso il traffico ordinario e quello dei mezzi pubblici si sovrappongono all’uscita dei tifosi dallo stadio.

Più controlli dalle prossime partite

L’assessore Dario Falzone ha chiesto al comandante della Polizia municipale Angelo Colucciello di intensificare già dalle prossime gare i controlli nei confronti dei venditori abusivi.

Saranno valutate anche possibili modifiche alla gestione della viabilità. Falzone, tuttavia, esclude la chiusura di viale Croce Rossa, spiegando che l’arteria «assicura un collegamento importante fra la zona sud e quella nord della città».

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, anche l’Amat interverrà sulla gestione degli autobus, con l’obiettivo di migliorare il deflusso in occasione delle prossime partite al Barbera.

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