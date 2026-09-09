Corriere dello Sport: “Palermo, ansia Hernani e Strefezza: esami e ipotesi rientro dopo la sosta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 9, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (26) hernani

Il Palermo deve fare i conti con gli infortuni di Hernani e Gabriel Strefezza. I due brasiliani hanno accusato problemi muscolari durante la sfida contro la Sampdoria e le loro condizioni preoccupano Filippo Inzaghi. A fare il punto è Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, che segnala anche la situazione di Peda in vista della trasferta di Avellino.

La maggiore apprensione riguarda Hernani. Il trequartista ha accusato un fastidio all’adduttore e contro la Sampdoria ha disputato soltanto il primo tempo. Gli esami strumentali serviranno a stabilire l’entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero.


Accertamenti anche per Strefezza, costretto a lasciare il campo al 21′ per un risentimento alla coscia sinistra. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il problema dell’esterno sembra meno preoccupante rispetto a quello accusato dal connazionale.

Hernani e Strefezza, possibile rientro dopo la sosta

Lo staff rosanero procederà comunque con cautela per entrambi. Come scrive Antonio La Rosa, non è da escludere l’ipotesi di rivedere Hernani e Strefezza in campo dopo la sosta del 10 ottobre, in modo da concedere loro più tempo per recuperare senza correre rischi.

Hernani, intanto, insieme a Perin, incontrerà domani alle ore 18 i tifosi al Renzo Barbera, in occasione di un appuntamento speciale organizzato presso il foyer della Tribuna Autorità.

Verso Avellino, sotto osservazione anche Peda

I problemi non riguardano soltanto Hernani e Strefezza. In vista della prossima gara contro l’Avellino, infatti, resta sotto osservazione Peda.

Il difensore, riferisce il Corriere dello Sport, è alle prese con una distorsione a una caviglia. Le sue condizioni saranno dunque monitorate in vista del prossimo impegno dei rosanero.

Inzaghi deve così sciogliere tre nodi verso Avellino: le condizioni di Hernani e Strefezza, per i quali saranno decisivi gli esami strumentali, e quelle di Peda.

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