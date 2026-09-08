Champions League: l’Aston Villa cala il tris, AEK avanti 1-0 dopo i primi 45
Si concludono i primi tempi dei due match pomeridiani di Champions League. Dopo i primi 45 minuti, va al riposo in vantaggio per 1-3 l’Aston Villa, impegnata in casa del Club Brugge.
Passa subito in vantaggio la formazione inglese, che all’11’ sblocca il risultato con la rete di McGinn, che sfrutta l’assist di Pau Torres e batte l’ex Inter Sommer. I belga, però, trovano subito la giusta reazione, riportandosi in parità al 19′ con Vetlesen. Gli uomini di Unai Emery prendono però in mano l’incontro, mettendo nuovamente la testa avanti con il gol di Buendia. Nel finale di tempo c’è spazio anche per la rete di Jackson, che fa andare i londinesi al riposo in vantaggio per 3-0.
Chiude il primo tempo in vantaggio anche l’AEK, che va al riposo in vantaggio per 1-0 nel match casalingo contro il LASK. Decide al momento l’incontro il gol all’21’ dell’ex Cagliari ed Empoli, Razvan Marin.