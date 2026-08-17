Zulte Waregem, Diakité si presenta: «Entusiasta di questo nuovo passo, non vedo l’ora di difendere questi colori»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
SALIM-LOWRES

Salim Diakité lascia nuovamente il Palermo. Il difensore si trasferisce allo Zulte Waregem: il club belga ha ufficializzato l’arrivo del calciatore con la formula del prestito fino al termine della stagione e opzione di acquisto.

Nuova esperienza lontano da Palermo per Salim Diakité. Il difensore classe 2000 è ufficialmente un nuovo giocatore dello Zulte Waregem, che ha annunciato l’operazione attraverso i propri canali ufficiali.


Come comunicato dallo Zulte Waregem, Diakité arriva dal Palermo in prestito fino al termine della stagione con opzione di acquisto. Il club belga ha ripercorso anche la carriera del calciatore, ricordando il suo arrivo in Italia nel 2019 e le successive esperienze con Agnonese, Teramo e Ternana, prima del trasferimento al Palermo nel gennaio 2024.

Nel comunicato ufficiale, lo Zulte Waregem sottolinea come Diakité abbia collezionato 66 presenze con la prima squadra rosanero. Nell’ultima stagione il difensore ha invece giocato in prestito alla Juve Stabia, con cui ha totalizzato 14 presenze.

Queste le prime parole di Diakité riportate dal sito ufficiale dello Zulte Waregem: «Sono molto entusiasta di compiere questo nuovo passo nella mia carriera. Fin dalle prime conversazioni ho avuto un’ottima sensazione con la squadra e mi sono convinto rapidamente a venire a Waregem. Ora che ho avuto modo di incontrare tutti e vedere le strutture, non vedo l’ora di difendere i colori dell’Essevee».

Soddisfazione anche da parte del responsabile sportivo Niels Leroy, che attraverso il sito dello Zulte Waregem ha presentato così il nuovo acquisto: «Salim è un atleta forte che sa farsi valere difensivamente sulla fascia. Difende bene nelle situazioni uno contro uno e riesce a inserirsi con facilità in fase offensiva. Con la sua esperienza promette di rappresentare un valore aggiunto per il nostro giovane gruppo».

Per Diakité comincia dunque una nuova avventura in Belgio. Il Palermo lo cede in prestito fino alla conclusione della stagione, lasciando allo Zulte Waregem la possibilità di acquisirlo attraverso l’opzione di acquisto prevista nell’accordo.

Altre notizie

Screenshot 2026-08-17 205740

Palermo-Lecce, Osti: «Non possiamo nasconderci. Siamo contenti del mercato, ora pensiamo alle uscite»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (152) pierozzi

Palermo-Lecce, Pierozzi: «Tanti tifosi il 17 agosto, dobbiamo lanciare un segnale. Inzaghi? La sua energia ci dà sicurezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo pescara 5-0 (159) diakitè gomes

Palermo, UFFICIALE la cessione di Diakité: va allo Zulte Waregem

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Palermo Mantova Inzaghi

Palermo-Lecce, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Di Francesco per la Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo catanzaro 3-2 (4) tifosi

Palermo-Lecce, l’appello del club ai tifosi: «Recatevi allo stadio con ampio anticipo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Screenshot 2026-08-17 162113

Girona, caos dopo la retrocessione: spogliatoio in rivolta e tensione nel club del City Football Group

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo entella (5) Ceccaroni karic

Juve Stabia, in arrivo Karic dalla Virtus Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
di_nardo_IPA_pescara_copertina

Pescara, Di Nardo verso l’addio: volata tra Lecce e Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
56a8d80452771b9897d1ab00deace486-54550-oooz0000

Pisa, nel mirino Correia della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Petagna

Pisa-Monza, in chiusura lo scambio Petagna-Touré

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (156) favasuli augello pittarello

Catanzaro, Favasuli ai saluti: domani visite mediche con il Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (127) inzaghi

Palermo-Lecce, i convocati di Inzaghi: assenti Gyasi e Gomes

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026

Ultimissime

SALIM-LOWRES

Zulte Waregem, Diakité si presenta: «Entusiasta di questo nuovo passo, non vedo l’ora di difendere questi colori»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Screenshot 2026-08-17 205740

Palermo-Lecce, Osti: «Non possiamo nasconderci. Siamo contenti del mercato, ora pensiamo alle uscite»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (152) pierozzi

Palermo-Lecce, Pierozzi: «Tanti tifosi il 17 agosto, dobbiamo lanciare un segnale. Inzaghi? La sua energia ci dà sicurezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
778339970_886025184297240_2122298243941487104_n

Coppa Italia, il Pisa elimina l’Empoli ai rigori: Semper decisivo, nerazzurri avanti 5-3

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo pescara 5-0 (159) diakitè gomes

Palermo, UFFICIALE la cessione di Diakité: va allo Zulte Waregem

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026