Zulte Waregem, Diakité si presenta: «Entusiasta di questo nuovo passo, non vedo l’ora di difendere questi colori»

Salim Diakité lascia nuovamente il Palermo. Il difensore si trasferisce allo Zulte Waregem: il club belga ha ufficializzato l’arrivo del calciatore con la formula del prestito fino al termine della stagione e opzione di acquisto.

Nuova esperienza lontano da Palermo per Salim Diakité. Il difensore classe 2000 è ufficialmente un nuovo giocatore dello Zulte Waregem, che ha annunciato l’operazione attraverso i propri canali ufficiali.





Come comunicato dallo Zulte Waregem, Diakité arriva dal Palermo in prestito fino al termine della stagione con opzione di acquisto. Il club belga ha ripercorso anche la carriera del calciatore, ricordando il suo arrivo in Italia nel 2019 e le successive esperienze con Agnonese, Teramo e Ternana, prima del trasferimento al Palermo nel gennaio 2024.

Nel comunicato ufficiale, lo Zulte Waregem sottolinea come Diakité abbia collezionato 66 presenze con la prima squadra rosanero. Nell’ultima stagione il difensore ha invece giocato in prestito alla Juve Stabia, con cui ha totalizzato 14 presenze.

Queste le prime parole di Diakité riportate dal sito ufficiale dello Zulte Waregem: «Sono molto entusiasta di compiere questo nuovo passo nella mia carriera. Fin dalle prime conversazioni ho avuto un’ottima sensazione con la squadra e mi sono convinto rapidamente a venire a Waregem. Ora che ho avuto modo di incontrare tutti e vedere le strutture, non vedo l’ora di difendere i colori dell’Essevee».

Soddisfazione anche da parte del responsabile sportivo Niels Leroy, che attraverso il sito dello Zulte Waregem ha presentato così il nuovo acquisto: «Salim è un atleta forte che sa farsi valere difensivamente sulla fascia. Difende bene nelle situazioni uno contro uno e riesce a inserirsi con facilità in fase offensiva. Con la sua esperienza promette di rappresentare un valore aggiunto per il nostro giovane gruppo».

Per Diakité comincia dunque una nuova avventura in Belgio. Il Palermo lo cede in prestito fino alla conclusione della stagione, lasciando allo Zulte Waregem la possibilità di acquisirlo attraverso l’opzione di acquisto prevista nell’accordo.