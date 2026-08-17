Palermo-Lecce, tegola Joronen: infortunio alla spalla dopo uno scontro con Pierozzi, entra Fortin

Brutte notizie per il Palermo nei primi minuti della sfida di Coppa Italia contro il Lecce. Jesse Joronen è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema alla spalla.

L’episodio è nato da uno scontro fortuito con il compagno Pierozzi. Il portiere rosanero ha immediatamente accusato dolore e, dopo la valutazione dello staff medico, non è riuscito a proseguire la partita.





Inzaghi è stato quindi costretto al cambio, mandando in campo Mattia Fortin al posto dell’estremo difensore finlandese.

Un altro imprevisto per il Palermo dopo quanto accaduto già nel riscaldamento, quando Magnani aveva accusato un problema fisico, costringendo Inzaghi a inserire Peda nell’undici titolare.

Le condizioni di Joronen saranno da valutare nelle prossime ore per comprendere l’entità del problema alla spalla.