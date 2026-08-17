Coppa Italia, Palermo avanti 2-0 sul Lecce all’intervallo: Vavassori e Pohjanpalo fanno esplodere il Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo lecce primo tempo gol vavassori (8)

 

 

Termina 2-0 il primo tempo della gara di Coppa Italia Frecciarossa tra Palermo e Lecce. I rosanero, grazie alle reti di Vavassori e Pohjanpalo, chiudono la prima frazione in doppio vantaggio.

Il match si apre subito con una tegola per il Palermo: Joronen si fa male alla spalla dopo uno scontro con Pierozzi ed è costretto a lasciare il campo sostenuto dallo staff sanitario; al suo posto entra Fortin.


I rosanero non si scompongono e partono all’attacco, rendendosi pericolosi a più riprese con Johnsen. A sbloccare il punteggio ci pensa il nuovo arrivato Vavassori: sugli sviluppi di una rimessa laterale Peda spizza di testa, Pohjanpalo svirgola e il numero 9 ne approfitta per spingere la palla in rete, facendo esplodere un Barbera da tutto esaurito.

Gli ospiti non restano a guardare e provano a reagire. Al 19’ arrivano due calci d’angolo consecutivi per il Lecce: Ngom mette in mezzo e Fortin buca l’uscita, ma la difesa rosanero riesce a spazzare. Al 27’ ci prova Geubbels dalla distanza, senza però trovare lo specchio. Da questo momento i salentini mettono la difesa di casa sotto assedio: al 31’ Thiago Gabriel scavalca il portiere con un cucchiaio indirizzato in porta, ma Pierozzi salva sulla linea (azione poi fermata dall’assistente per fuorigioco). Un minuto più tardi Coulibaly pennella un cross a fil di palo per Perotti, che da due passi non trova la rete.

Nel momento di maggior sofferenza, al 42’ è Pohjanpalo a togliere le castagne dal fuoco e a regalare il raddoppio al Palermo: Johnsen sfreccia in contropiede e dalla fascia crossa in mezzo per il numero 20, bravo a coordinarsi di corsa e a battere Falcone con un tiro di prima intenzione.

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