Palermo-Lecce, il Barbera risponde presente: 33.009 spettatori per la notte di Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
renzo barbera tifosi entrata

Una cornice straordinaria per Palermo-Lecce. Il dato ufficiale relativo ai titoli emessi per la sfida di Coppa Italia certifica ancora una volta la grande risposta del pubblico rosanero: sono 33.009 i biglietti complessivi per la gara del Renzo Barbera.

Una cifra importante per il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione della squadra di Pippo Inzaghi, accompagnata da un Barbera gremito e da un’atmosfera particolarmente calda fin dalle ore precedenti al calcio d’inizio.


Nel dato complessivo figurano anche 611 biglietti destinati al settore ospiti, occupato dai sostenitori del Lecce. Il totale dei titoli emessi è dunque di 33.009.

Numeri che confermano l’entusiasmo che circonda il Palermo e che trasformano la notte di Coppa Italia nel primo grande bagno di folla della stagione 2026/27.

Palermo-Lecce – dati ufficiali

  • Totale biglietti: 33.009
  • Settore ospiti: 611
  • Totale titoli emessi: 33.009

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