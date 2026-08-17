Palermo-Lecce, Osti: «Non possiamo nasconderci. Siamo contenti del mercato, ora pensiamo alle uscite»

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Palermo-Lecce, gara di Coppa Italia, il direttore sportivo rosanero Carlo Osti è intervenuto ai microfoni di Mediaset, facendo il punto sul mercato, sulle ambizioni del Palermo e sulla nuova stagione agli ordini di Filippo Inzaghi.

Il dirigente rosanero ha aperto parlando della straordinaria cornice di pubblico: «C’è un pubblico eccezionale. Speriamo di poterlo ripagare con una grande prestazione. È una partita che giochiamo contro una squadra di Serie A e quindi sarà sicuramente molto impegnativa contro il Lecce. Ma soprattutto ci permetterà di capire anche la nostra condizione a una settimana dall’inizio del campionato».





Osti sul mercato del Palermo

Inevitabile il passaggio sulle prossime mosse della società. Osti ha spiegato come, in questa fase, l’attenzione sia rivolta soprattutto alle cessioni: «Noi siamo contenti del mercato che abbiamo fatto finora. Adesso dobbiamo concentrarci più che altro sulle uscite. Saremo vigili fino all’ultimo giorno, qualora ovviamente ci dovesse essere qualcosa in uscita. Però noi siamo contenti così».

Il direttore sportivo non si nasconde neppure davanti alle aspettative che accompagnano il Palermo: «Sicuramente non ci possiamo nascondere. Riteniamo che dopo i 72 punti della scorsa stagione abbiamo cercato di alzare il tasso qualitativo della squadra. Speriamo di esserci riusciti».

Osti ha quindi ricordato le difficoltà della Serie B: «È sempre il terreno di gioco il giudice supremo. La via è difficilissima e sappiamo bene che ogni partita è dura. Però riteniamo di esserci attrezzati bene. Sappiamo anche che le squadre che scendono dalla Serie A normalmente hanno qualcosa in più. Ma ormai noi abbiamo fatto anche esperienza in questi anni e riteniamo che magari questo possa essere quello giusto».

«La Coppa Italia è la Coppa Italia»

Il Palermo, però, non considera la sfida con il Lecce soltanto una tappa di preparazione verso il campionato. Osti è stato chiaro: «È una partita che ci permetterà di fare delle valutazioni in funzione del campionato. Però la Coppa Italia è la Coppa Italia. Giochiamo contro una squadra di Serie A, vogliamo fare bella figura davanti a un pubblico del genere».

«Non possiamo pensare che sia una partita soltanto per preparare il campionato. Cercheremo ovviamente di dare tutto e soprattutto di essere in grado di tenere testa al Lecce», ha aggiunto il direttore sportivo rosanero.

Osti su Inzaghi: «L’ho ritrovato molto carico»

Infine, spazio a Filippo Inzaghi e alla voglia del tecnico di ripartire dopo la scorsa stagione: «Io l’ho ritrovato molto carico perché Pippo Inzaghi vive di entusiasmo. Ogni giorno è la sua vita. Quindi è chiaro che riesce a trasmettere questo grande entusiasmo alla squadra, a noi, alla città. In questo lui è eccezionale».

Osti ha ammesso anche l’analisi degli errori commessi nella passata stagione: «È chiaro che abbiamo anche valutato degli errori che abbiamo fatto l’anno scorso perché sicuramente abbiamo fatto tanti punti, 72, ma non sono bastati per raggiungere l’obiettivo. Quindi abbiamo cercato anche di analizzare questo e speriamo di essere riusciti in questa analisi. Ovviamente quest’anno ripartiremo tutti con il piede giusto».