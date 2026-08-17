Palermo-Lecce, Pierozzi: «Tanti tifosi il 17 agosto, dobbiamo lanciare un segnale. Inzaghi? La sua energia ci dà sicurezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (152) pierozzi

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Palermo-Lecce, gara di Coppa Italia, Niccolò Pierozzi ha parlato ai microfoni di Mediaset, presentando la sfida e soffermandosi anche sull’entusiasmo che circonda la formazione rosanero.

Il difensore del Palermo ha sottolineato soprattutto la grande risposta del pubblico presente sugli spalti: «Abbiamo ricominciato da dove avevamo finito. Avere così tanti tifosi allo stadio il 17 agosto ci porta a dover lanciare un segnale e fare una bella partita».


Pierozzi ha poi parlato del rientro dalla tournée australiana, rassicurando sulle condizioni della squadra: «La stanchezza per il ritorno dall’Australia è passata il giorno dopo il viaggio, è stata una bellissima esperienza».

Infine un passaggio su Filippo Inzaghi e sulla carica trasmessa dal tecnico al gruppo. Alla domanda su quanto sia motivato l’allenatore rosanero, Pierozzi ha risposto: «Tanto. La sua energia ci trasmette sicurezza, vediamo di farlo contento».

Parole che testimoniano la voglia del Palermo di partire con il piede giusto davanti al proprio pubblico e conquistare il passaggio del turno contro il Lecce.

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