Coppa Italia, il Pisa elimina l’Empoli ai rigori: Semper decisivo, nerazzurri avanti 5-3

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
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Il Pisa conquista il passaggio del turno in Coppa Italia al termine di un derby combattuto contro l’Empoli. All’Arena Garibaldi i tempi regolamentari terminano sull’1-1, con le reti di Marras e Saporiti, prima del 5-3 ai calci di rigore che premia i nerazzurri. Nel prossimo turno il Pisa troverà sulla propria strada la Fiorentina.

La partita regala occasioni fin dalle prime battute. L’Empoli prova a rendersi pericoloso con Curto e Saporiti, mentre la risposta del Pisa arriva soprattutto con Piccinini, che centra il palo. Protagonista anche Semper, bravo a intervenire in un paio di circostanze su Monaco.


Il risultato si sblocca al 44’, quando Marras porta avanti il Pisa con un preciso diagonale. L’Empoli reagisce nella ripresa e al 61’ Saporiti trova il gol dell’1-1.

Nel finale entrambe hanno l’opportunità di evitare i rigori. Shpendi va vicino al bersaglio, Leris salva sulla linea e Meister sfiora di testa il possibile gol qualificazione. Il risultato, però, non cambia e la sfida viene decisa dagli undici metri.

Semper para, Saporiti sbaglia: Pisa in festa

La serie dei rigori si mette immediatamente in salita per l’Empoli. Magnino si presenta per primo sul dischetto, ma trova la risposta di Semper. Il Pisa, invece, non sbaglia.

Marras realizza il primo rigore nerazzurro, poi vanno a segno Shpendi, Meister, Popov, Rao, Romagnoli e Loyola. Sul quinto tentativo dell’Empoli, Saporiti calcia alto, facendo partire la festa dell’Arena Garibaldi.

La sequenza dei rigori:

Magnino (Empoli) – parato
Marras (Pisa) – gol
Shpendi (Empoli) – gol
Meister (Pisa) – gol
Popov (Empoli) – gol
Rao (Pisa) – gol
Romagnoli (Empoli) – gol
Loyola (Pisa) – gol
Saporiti (Empoli) – alto

Finisce dunque 1-1 dopo i tempi regolamentari e 5-3 dopo i rigori. Il Pisa supera il derby toscano e continua la propria avventura in Coppa Italia: al prossimo turno ci sarà la Fiorentina.

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