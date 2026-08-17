Palermo, UFFICIALE la cessione di Diakité: va allo Zulte Waregem

Adesso è ufficiale: Salim Diakité lascia il Palermo e si trasferisce allo Zulte Waregem. Il club rosanero ha comunicato la conclusione dell’operazione che porta il difensore in Belgio.

Diakité si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore dello Zulte Waregem.





Il Palermo ha salutato il calciatore attraverso una breve nota ufficiale: «A Salim un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

Si chiude così, almeno per il momento, l’esperienza in rosanero di Diakité, la cui uscita era ormai attesa dopo essere finito fuori dal progetto tecnico di Inzaghi. La cessione rappresenta inoltre una delle operazioni necessarie per alleggerire l’organico in questa fase finale del calciomercato.