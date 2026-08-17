Palermo-Lecce, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Di Francesco per la Coppa Italia

Sono ufficiali le formazioni di Palermo-Lecce, sfida valida per la Coppa Italia. Inzaghi conferma Vavassori dal primo minuto nel tridente alle spalle di Pohjanpalo, insieme a Palumbo e Johnsen. In mezzo spazio a Segre e Ranocchia. Magnani e Ceccaroni compongono la coppia centrale davanti a Joronen.

Di Francesco risponde con Geubbels riferimento offensivo, supportato da N’Dri e Pierotti.





PALERMO: Joronen; Pierozzi, Magnani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

A disposizione: Nespola, Fortin, Strefezza, Bani, Le Douaron, Hernani, Estevez, Peda, Bozzolan, Balsamo, Cassandro, Barba.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

LECCE: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Pierotti, Geubbels, N’Dri.

A disposizione: Lupo, Penev, Ndaba, Fofana, Stulic, Gandelman, Jean, Esteban, Gorter, Laerke, Kaba.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.