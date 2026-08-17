Palermo-Lecce, l’appello del club ai tifosi: «Recatevi allo stadio con ampio anticipo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo catanzaro 3-2 (4) tifosi

In vista di Palermo-Lecce, il club rosanero ha rivolto un importante invito ai tifosi che raggiungeranno lo stadio per assistere alla partita.

L’obiettivo è agevolare le operazioni di ingresso all’impianto ed evitare che possano formarsi lunghe code a ridosso del calcio d’inizio. Per questo motivo la società ha raccomandato agli spettatori di presentarsi ai varchi con largo anticipo.


«Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per garantire l’accesso all’impianto entro l’inizio della gara».

Un’indicazione rivolta dunque a tutti i sostenitori presenti per Palermo-Lecce, con il consiglio di programmare l’arrivo allo stadio con sufficiente anticipo rispetto all’orario della partita.

Altre notizie

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (127) inzaghi

Palermo-Lecce, i convocati di Inzaghi: assenti Gyasi e Gomes

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Screenshot 2026-08-17 090021

Quotidiano di Puglia: “A Palermo un Lecce «non definito»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo monza 0-3 (25) pallone

Palermo-Lecce, niente supplementari: in caso di parità si va subito ai rigori

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (117) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, sold out alla prima. Ora serve l’impresa col Lecce”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Brunori tra Modena e Cesena. Gyasi può partire, resta viva la pista Almena”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo empoli 3-2 (89) gyasi

Tuttosport: “Palermo-Lecce, le probabili formazioni: Gyasi dal 1’, Palumbo dietro Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Eusebio Di Francesco (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Tuttosport: “Palermo-Lecce, Barbera sold out: Inzaghi vuole il tris in Coppa. Di Francesco: «Squadra da Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo catanzaro 3-2 (139) joronen

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Lecce, le probabili formazioni: Vavassori e Palumbo dal 1’, Geubbels guida l’attacco giallorosso”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (10) pohjanpalo

Gazzetta dello Sport: “Febbre di Coppa, Palermo-Lecce è tutto esaurito: Pohjanpalo guida i rosa, novità Geubbels”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (110) palumbo

Corriere dello Sport: “Palermo-Lecce, le probabili formazioni: Vavassori e Palumbo dal 1’. Dove vederla in tv”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (2) tifosi

Corriere dello Sport: “Palermo, Barbera sold out: in 32.500 per la prima ufficiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
0767c366c3

Corriere dello Sport: “Lecce, Di Francesco avvisa il Palermo: «Cercheremo di vincere»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026

Ultimissime

palermo catanzaro 3-2 (4) tifosi

Palermo-Lecce, l’appello del club ai tifosi: «Recatevi allo stadio con ampio anticipo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
Screenshot 2026-08-17 162113

Girona, caos dopo la retrocessione: spogliatoio in rivolta e tensione nel club del City Football Group

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo entella (5) Ceccaroni karic

Juve Stabia, in arrivo Karic dalla Virtus Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
di_nardo_IPA_pescara_copertina

Pescara, Di Nardo verso l’addio: volata tra Lecce e Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
56a8d80452771b9897d1ab00deace486-54550-oooz0000

Pisa, nel mirino Correia della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026