Palermo-Lecce, l’appello del club ai tifosi: «Recatevi allo stadio con ampio anticipo»
In vista di Palermo-Lecce, il club rosanero ha rivolto un importante invito ai tifosi che raggiungeranno lo stadio per assistere alla partita.
L’obiettivo è agevolare le operazioni di ingresso all’impianto ed evitare che possano formarsi lunghe code a ridosso del calcio d’inizio. Per questo motivo la società ha raccomandato agli spettatori di presentarsi ai varchi con largo anticipo.
«Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per garantire l’accesso all’impianto entro l’inizio della gara».
Un’indicazione rivolta dunque a tutti i sostenitori presenti per Palermo-Lecce, con il consiglio di programmare l’arrivo allo stadio con sufficiente anticipo rispetto all’orario della partita.