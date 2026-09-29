Euro 2032, Napoli mette 50 milioni sul Maradona: il piano per la riqualificazione dello stadio

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
Napoli

Napoli - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Napoli compie un altro passo nella corsa verso Euro 2032. La Giunta comunale ha dato il via libera all’impiego di 50 milioni di euro di risorse del Comune per gli interventi di riqualificazione e ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona.

La nuova disponibilità economica si aggiunge ai 150 milioni di euro garantiti dalla Regione Campania attraverso il Cipess, portando così a 200 milioni le risorse indicate per il progetto riguardante l’impianto di Fuorigrotta.


L’obiettivo è adeguare il Maradona agli standard necessari per consentire a Napoli di proseguire il proprio percorso verso Euro 2032, manifestazione che sarà organizzata congiuntamente da Italia e Turchia.

Maradona, il progetto entra nel vivo

Il percorso istituzionale era già stato avviato nell’aprile 2026 con la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e Comune di Napoli relativo a una serie di interventi strategici per la città, tra i quali figura proprio la riqualificazione dello stadio.

Con il nuovo provvedimento vengono fissati gli indirizzi per la progettazione degli interventi. Il Comune punta a procedere rispettando il cronoprogramma previsto per la candidatura dell’impianto agli Europei.

Il Maradona rappresenta uno degli asset sportivi principali della città e l’intervento punta a rendere la struttura adeguata a ospitare nuovamente manifestazioni calcistiche internazionali di primo livello.

Risorse per 200 milioni

Sul piano finanziario, il quadro indicato prevede dunque 50 milioni provenienti dal Comune di Napoli e 150 milioni garantiti dalla Regione Campania tramite il Cipess.

Una dotazione complessiva di 200 milioni di euro destinata a sostenere il percorso di ammodernamento dello stadio.

Il prossimo passaggio sarà quello della progettazione e dell’avanzamento dell’iter necessario per rispettare le scadenze previste in vista di Euro 2032. Napoli vuole giocarsi fino in fondo le proprie possibilità di essere tra le città italiane protagoniste della competizione continentale.

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