Carrarese, esonerato Gabriele Cioffi: il comunicato

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
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La Carrarese ha deciso di interrompere il rapporto con Gabriele Cioffi. Il tecnico non è più l’allenatore della prima squadra dopo un avvio di campionato complicato, caratterizzato da appena un punto conquistato nelle prime cinque giornate di Serie B.

La società toscana ha ufficializzato l’esonero attraverso una nota pubblicata sui propri canali, comunicando contestualmente anche la fine della collaborazione con il vice allenatore Ivan Franceschini e con il collaboratore tecnico Massimo Belluomini.


“Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra Gabriele Cioffi, e contestualmente, l’Allenatore in Seconda Ivan Franceschini, e il collaboratore tecnico Massimo Belluomini”.

Nel comunicato, il club ha inoltre voluto ringraziare i componenti dello staff per il lavoro svolto: “A ognuno dei quali si rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità durante questi mesi trascorsi assieme”. La Carrarese ha quindi augurato a Cioffi, Franceschini e Belluomini “le migliori fortune professionali”.

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