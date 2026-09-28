Giannitti: «Palermo in prima fila per la Serie A. Attenzione alle retrocesse»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
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Marco Giannitti mette il Palermo davanti a tutti nel gruppo delle squadre indicate per la corsa alla promozione in Serie A. L’ex direttore sportivo di Frosinone, Perugia e Ascoli, intervistato da Marco Lombardi per TuttoB.com, ha fatto il punto sul primo scorcio del campionato di Serie B, soffermandosi anche sulla formazione allenata da Filippo Inzaghi.

Alla domanda sulle favorite per il salto di categoria, Giannitti parte proprio dai rosanero: «Il Palermo innanzitutto. Poi le tre retrocesse, che sono partite a rilento ma arriveranno. Senza dimenticare che la B ogni anno riserva una sorpresa…».


Nel corso dell’intervista concessa a TuttoB.com, Giannitti si è soffermato anche sugli allenatori che occupano le prime posizioni della classifica. Parlando di Inzaghi, definito nella domanda un noto “risultatista”, e dei tecnici maggiormente orientati al gioco come Possanzini, Modesto e Tomei, l’ex dirigente ha spiegato: «Sono tutti allenatori che già avevano acceso una lampadina nelle rispettive squadre e oggi hanno il vantaggio di lavorare in società che non mettono pressione. Stanno dimostrando il loro valore e vanno attenzionati, anche in prospettiva di un possibile approdo in Serie A».

L’analisi di Giannitti a Marco Lombardi per TuttoB.com ha toccato anche altre protagoniste del torneo. L’ex ds ha definito l’Ascoli la rivelazione di questo avvio, mentre sulla Cremonese ha parlato di una sorpresa in negativo, pur ricordando quanto il campionato sia ancora lungo.

Tra le squadre da seguire anche il Modena, rinforzato dall’arrivo di Belotti, mentre sul Cesena Giannitti ha sottolineato la necessità di trovare alternative offensive a Shpendi. Un quadro ancora in evoluzione, dunque, nel quale l’ex dirigente, nell’intervista a TuttoB.com, parte però da una certezza quando il discorso si sposta sulla promozione: il primo nome pronunciato è quello del Palermo.

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