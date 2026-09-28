Gazzetta dello Sport: “Empoli-Pagliuca, frattura insanabile: il tecnico accusato di atteggiamenti gravi verso i giocatori”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026
pagliuca empoli

La separazione tra Empoli e Guido Pagliuca è ormai arrivata al punto di non ritorno. Oggi il club toscano e l’allenatore definiranno formalmente il divorzio: le dimissioni annunciate sabato dovrebbero essere trasformate in esonero, accompagnato dalla rinuncia all’ingaggio da parte del tecnico e di due componenti del suo staff. Una soluzione che consentirebbe a Pagliuca di trovare immediatamente una nuova sistemazione.

Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, sullo sfondo resta la Carrarese, che ha seguito con attenzione l’evoluzione della situazione e potrebbe muoversi per Pagliuca in caso di esonero di Gabriele Cioffi. Nei giorni scorsi anche il Catanzaro si era informato sull’allenatore.


La frattura con la società

Il punto centrale della rottura, però, non sarebbero stati i risultati. Dopo appena cinque giornate, con tre sconfitte e due vittorie, la situazione è precipitata per motivazioni differenti.

Secondo quanto riferisce Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, l’Empoli avrebbe contestato a Pagliuca atteggiamenti ritenuti gravi nei confronti dei giocatori, oltre alla recente espulsione nella gara contro l’Arezzo e alle conseguenti due giornate di squalifica. Il club avrebbe quindi inviato all’allenatore una lettera di richiamo.

Una contestazione respinta con decisione da Pagliuca. Il tecnico, inoltre, avrebbe ricevuto manifestazioni di solidarietà da parte dei suoi giocatori, ritenendo quindi di avere ancora lo spogliatoio dalla propria parte.

Non sarebbero state neppure le prestazioni a determinare la rottura. Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, alla società non sarebbero piaciuti soprattutto alcuni comportamenti dell’allenatore. La lettera di richiamo avrebbe rappresentato il passaggio decisivo, portando Pagliuca alla scelta di lasciare.

La frattura viene ormai considerata insanabile e oggi dovrebbe arrivare la formalizzazione attraverso esonero e risoluzione.

Andreoletti pronto per l’Empoli

Mentre resta da capire se Pagliuca approderà realmente alla Carrarese, l’Empoli prepara il nuovo corso. Il principale candidato alla panchina è Matteo Andreoletti, già sondato nei giorni scorsi e adesso pronto a firmare. Nella passata stagione era stato esonerato dal Padova.

I cambiamenti riguarderanno presto anche la proprietà. Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport ricorda infatti che per il 7 ottobre è previsto il closing che dovrebbe portare l’Empoli nelle mani di un fondo americano.

La famiglia Corsi dovrebbe comunque rimanere coinvolta nella gestione del club. Prima, però, c’è da chiudere definitivamente il capitolo Pagliuca e affidare la squadra alla nuova guida tecnica.

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