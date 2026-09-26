Corriere dello Sport: “Serie B, la Top 10 per costo dei cartellini: Palermo terzo con 27 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (63) johnsen hernani

Il Palermo è al terzo posto in Serie B per costo complessivo dei cartellini della rosa. È quanto emerge dalla graduatoria pubblicata dal Corriere dello Sport relativa alla stagione 2026/27, che mette a confronto anche il valore totale delle squadre.

Secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport, la rosa rosanero presenta un valore totale di 52 milioni di euro, mentre il costo complessivo dei cartellini ammonta a 27 milioni.


Davanti al Palermo ci sono soltanto Pisa e Cremonese. Il Pisa guida la classifica con un costo della rosa di 46 milioni e un valore complessivo di 64 milioni. Seconda la Cremonese, con 32 milioni investiti nei cartellini e una rosa valutata complessivamente 50 milioni.

Alle spalle dei rosanero, come mostra la Top 10 del Corriere dello Sport, si trova l’Hellas Verona: 24 milioni di costo complessivo a fronte di un valore di 48 milioni. Quinta la Sampdoria con 23 milioni di costo e 45 milioni di valore.

Più ampio il divario con le altre squadre presenti nella graduatoria: il Modena ha un costo totale di 8 milioni, il Padova di 7, Mantova e Avellino di 5, mentre l’Empoli chiude la Top 10 con 4 milioni.

Il dato evidenziato dal Corriere dello Sport colloca dunque il Palermo sul podio della Serie B per investimento complessivo nei cartellini, con 27 milioni di costo e una rosa dal valore totale di 52 milioni di euro.

Top 10 per costo totale dei cartellini: Pisa 46 milioni; Cremonese 32; Palermo 27; Hellas Verona 24; Sampdoria 23; Modena 8; Padova 7; Mantova 5; Avellino 5; Empoli 4.

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