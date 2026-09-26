Corriere dello Sport: “Inzaghi, numeri da specialista della B: 235 panchine e 122 vittorie”
I numeri raccontano il rapporto speciale di Filippo Inzaghi con la Serie B. Tra Venezia, Benevento, Brescia, Reggina, Pisa e Palermo, il tecnico piacentino ha raggiunto quota 235 panchine nel campionato cadetto, con una percentuale di vittorie superiore al 50%.
Come evidenzia il Corriere dello Sport, sono infatti 122 i successi ottenuti da Inzaghi in B, considerando anche l’ultima sofferta vittoria conquistata dal Palermo contro il Padova al Renzo Barbera. Al bilancio vanno aggiunti 61 pareggi e 52 sconfitte.
Tra i ko figura anche quello pesantissimo rimediato al Ceravolo nello scorso campionato, risultato che di fatto escluse il Palermo dalla corsa alla Serie A.
Sette stagioni in Serie B
Quella attuale, ricorda il Corriere dello Sport, rappresenta la settima stagione di Inzaghi tra i cadetti. Il percorso cominciò nel 2017/18 con il Venezia neopromosso e la qualificazione ai playoff.
Indimenticabile la successiva esperienza sulla panchina del Benevento, con la trionfale cavalcata del 2019/20 culminata con la promozione in Serie A.
Nel 2021/22 arrivarono invece le 31 panchine con il Brescia. Il Corriere dello Sport ricorda l’esonero arrivato con le Rondinelle al quinto posto, dopo i contrasti con l’allora patron Cellino, nonostante una clausola di salvaguardia che si attivava con la squadra all’interno del perimetro promozione.
Da ricordare anche il settimo posto conquistato con la Reggina nel 2022/23, ottenuto in una stagione caratterizzata da numerosi problemi societari.
Le esperienze con Pisa e Palermo
Da incorniciare, poi, la promozione ottenuta alla guida del Pisa, un altro dei grandi risultati della carriera di Inzaghi nel campionato cadetto.
Il Corriere dello Sport si sofferma infine sull’attuale esperienza rosanero. Inzaghi è alla seconda stagione sulla panchina del Palermo, dopo aver concluso lo scorso campionato al quarto posto.
Adesso il tecnico prosegue la sua avventura in rosanero con un bilancio complessivo in Serie B che parla chiaro: 235 panchine, 122 vittorie, 61 pareggi e 52 sconfitte.