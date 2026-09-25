Miccoli Legends Game, diretta su DAZN: sabato al Barbera l’ultima partita dell’ex capitano rosanero

Il Renzo Barbera si prepara a vivere una serata speciale nel segno di Fabrizio Miccoli. Sabato 26 settembre 2026 andrà in scena “The Last Match – Miccoli Legends Game”, evento organizzato per celebrare la carriera dell’ex capitano del Palermo e il suo profondo legame con la città.

La manifestazione, promossa dall’associazione Sikania Eventi ETS, unirà calcio, musica e intrattenimento con un’importante finalità benefica a sostegno della Fondazione Falcone.





Per chi non potrà essere presente sugli spalti del Barbera ci sarà la possibilità di assistere all’evento da casa: la Miccoli Legends Game sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Miccoli Legends Game: cancelli aperti alle 19, partita alle 20.45

Il programma inizierà alle 19 con l’apertura dei cancelli e lo spettacolo pre-partita. Tra gli artisti e gli ospiti annunciati figurano Le Vibrazioni, Pacha, Tony Matranga, Stefano Piazza, Sasà Salvaggio, Sasà Taibi, Daria Biancardi, Lina Maddaloni, Christian Carapezza e il format musicale I quaranta che ballano 90.

Il fischio d’inizio della partita è invece previsto alle 20.45.

Una parte del ricavato della manifestazione sarà destinata ai progetti della Fondazione Falcone, tra i quali figura la realizzazione di un campetto di calcio nel quartiere della Kalsa.

Per Miccoli sarà soprattutto l’occasione per chiudere simbolicamente il cerchio con Palermo e con una tifoseria alla quale è rimasto profondamente legato.

Inzaghi torna in campo con la numero 9

A rendere ancora più particolare la serata sarà il ritorno in campo di Filippo Inzaghi. L’attuale allenatore del Palermo farà parte della squadra di Miccoli, guidata in panchina da Davide Ballardini, e tornerà a indossare la maglia numero 9.

La formazione delle leggende potrà contare su tantissimi protagonisti del passato rosanero e del calcio internazionale: Josip Iličić, Salvatore Sirigu, Emiliano Viviano, Federico Balzaretti, Cesare Bovo, Antonio Nocerino, Fabio Simplicio, Amauri, Moris Carrozzieri, Giulio Migliaccio, Fabio Liverani, Mattia Cassani, Dorin Goian, Valeri Bojinov e Nuno Gomes.

Presenti anche Radja Nainggolan, Diego Armando Maradona Jr., Gianni Capaldi, Drillionaire, Tony Effe, Diego Miccoli e Mattia Schillaci.

Dall’altra parte ci sarà la Nazionale Artisti TV, guidata dal presidente Osvaldo Bresciani, con personaggi dello spettacolo ed ex calciatori tra cui Nicola Legrottaglie, Benny Carbone, Simone Barbato, Tomas Fierro e Francesco Oppini.

Biglietti e accrediti

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito Vivaticket e attraverso i canali di biglietteria del club. Alla manifestazione ha aderito ufficialmente anche la Curva Nord 12.

Previsti inoltre accrediti gratuiti per le persone con disabilità e i loro accompagnatori.

Una serata che andrà dunque oltre il calcio: il Barbera riabbraccerà Fabrizio Miccoli per la sua ultima partita, tra vecchi compagni, spettacolo e solidarietà. E per chi non sarà allo stadio, l’appuntamento potrà essere seguito in diretta su DAZN.