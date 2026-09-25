Repubblica Palermo: “Inzaghi sfida Veneranda. I diciannove risultati utili nella top 5 dei tecnici”

Un filo lega il presente del Palermo ai ricordi di una delle pagine più emozionanti della storia rosanero. Da una parte c’è Filippo Inzaghi, protagonista di un avvio di stagione da record e artefice di un Barbera tornato fortino. Dall’altra Fabrizio Miccoli e la partita d’addio che domani riporterà sul prato di viale del Fante tanti protagonisti del passato.

Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Inzaghi ha fatto del principio «mai perdere in casa propria» uno dei punti cardine del suo percorso. I numeri raccontano una serie utile casalinga arrivata a 19 partite, con un bilancio impressionante di 18 vittorie e un solo pareggio, l’1-1 contro l’Avellino.





Inzaghi quinto per imbattibilità, ma primo per punti

Per durata assoluta della striscia di imbattibilità, Inzaghi occupa il quinto posto nella storia del Palermo. Davanti al tecnico piacentino ci sono Veneranda con 26 partite, De Bellis e Vycpalek con 24 e Viciani con 20.

Il dato cambia completamente se si considera la produttività della serie positiva.

Convertendo infatti tutti i risultati delle varie epoche con il criterio moderno dei tre punti per vittoria, il Palermo di Inzaghi ha raccolto 55 punti nelle 19 gare casalinghe senza sconfitte.

Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, nessun altro allenatore rosanero era riuscito a ottenere così tanto durante la propria striscia positiva interna: Veneranda e Vycpalek si erano fermati a 52 punti, De Bellis a 44 e Viciani a 42.

Numeri che certificano il peso assunto nuovamente dal Renzo Barbera nel cammino del Palermo.

Inzaghi rimette gli scarpini per Miccoli

Domani, però, Inzaghi lascerà per una sera il ruolo di allenatore per tornare calciatore.

In occasione di “The Last Match”, la partita d’addio organizzata per celebrare la carriera di Fabrizio Miccoli e sostenere la Fondazione Falcone, il tecnico del Palermo farà parte della squadra delle “Leggende” allenata da Davide Ballardini, che affronterà la Nazionale Artisti.

Sarà l’occasione per rivedere sul terreno di gioco uno dei più grandi attaccanti italiani della sua generazione. Alessandro Geraci su Repubblica Palermo ricorda i numeri della carriera di Inzaghi: 70 reti nelle competizioni Uefa per club, sesto marcatore di sempre e primo tra gli italiani, oltre a 50 gol in Champions League, dato che lo colloca tra i primi quindici della competizione e ancora una volta al primo posto tra gli italiani.

Da Pastore e Ilicic a Sirigu e Balzaretti: quante stelle al Barbera

Inzaghi e Miccoli saranno circondati da tanti volti che hanno segnato la storia recente del Palermo.

Tra i protagonisti annunciati ci sono Sirigu, Viviano, Bovo, Balzaretti, Cassani, Goian, Carrozzieri, Migliaccio, Liverani, Simplicio e Nainggolan.

Il reparto offensivo sarà particolarmente ricco di talento con ex rosanero come Amauri, Pastore e Ilicic, ai quali si aggiungeranno Bojinov, Nuno Gomes e Diego Armando Maradona Jr.

Una serata nella quale ricordi e solidarietà si intrecceranno, con il pubblico palermitano pronto a riabbracciare molti dei protagonisti che hanno fatto sognare la città.

Prima la festa, poi di nuovo la Serie B

Come racconta ancora Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Inzaghi rappresenta il punto d’incontro ideale tra il passato che tornerà protagonista domani e il presente di un Palermo che punta in alto.

Per una sera ci sarà spazio per la festa, per i ricordi e per l’abbraccio a Miccoli. Terminata la sosta, l’attenzione tornerà immediatamente sul campionato di Serie B.

E il Palermo ripartirà da una delle sue certezze più importanti: un Renzo Barbera trasformato nuovamente in una fortezza, dove Inzaghi ha costruito una serie da record fatta di 18 vittorie, un pareggio e 55 punti.