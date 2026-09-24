Palermo, al CFA incontro con l’arbitro Abisso: focus sulle novità regolamentari

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2026
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Giornata di approfondimento al Palermo CFA per la Prima Squadra rosanero. Calciatori e staff hanno incontrato Rosario Abisso, arbitro della CAN, per un appuntamento dedicato alle novità regolamentari della stagione 2026/27.

A comunicarlo è stato il Palermo FC attraverso i propri canali ufficiali. L’incontro ha permesso alla squadra di approfondire gli aggiornamenti al regolamento e le novità previste per la stagione in corso.


Un momento di confronto e formazione per il gruppo rosanero, riunitosi al centro sportivo insieme al direttore di gara per analizzare gli aspetti regolamentari che accompagneranno il campionato 2026/27

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