Ufficiale: l’ex Palermo Alfred Gomis è un nuovo giocatore della Vis Pesaro

Adesso è ufficiale: Alfred Gomis è un nuovo giocatore della Vis Pesaro 1898. Il club biancorosso ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive dell’ex portiere del Palermo, che ha sottoscritto un contratto con la nuova società fino al 30 giugno 2031.

Classe 1993 e alto 196 centimetri, Gomis porta alla Vis Pesaro un importante bagaglio di esperienza maturato tra Serie A, Serie B e Ligue 1. Nel corso della carriera si è distinto per personalità, capacità nel gioco aereo e nelle uscite, oltre che per la reattività tra i pali e le qualità nella costruzione dal basso.





Cresciuto nel settore giovanile del Torino, il portiere ha iniziato il proprio percorso professionistico in Serie B con il Crotone. Successivamente ha vestito le maglie di Avellino, Cesena, Bologna, Salernitana e Spal, club con il quale ha fatto il proprio esordio in Serie A.

Nel 2019 il trasferimento in Francia al Dijon, prima dell’esperienza al Rennes, con cui ha disputato anche la UEFA Champions League 2020/21, collezionando quattro presenze. In seguito le esperienze con Como e Lorient, prima del ritorno in Italia nel 2024 per vestire la maglia del Palermo.

Importante anche il percorso internazionale. Con la Nazionale del Senegal Gomis ha collezionato 16 presenze, facendo parte del gruppo presente ai Mondiali del 2018 e del 2022 e della selezione che ha conquistato la prima storica Coppa d’Africa nel 2021.

Terminata l’esperienza rosanero, per Gomis comincia dunque un nuovo capitolo della carriera. La Vis Pesaro punta sulla sua esperienza, leadership e personalità per aggiungere un elemento di spessore al proprio reparto arretrato.