Palermo, Miccoli protagonista in città: visita e foto con i tecnici del settore giovanile

Fabrizio Miccoli è già protagonista a Palermo in vista dell’appuntamento di sabato, quando tornerà al Renzo Barbera per la sua partita d’addio al calcio.

L’ex capitano rosanero sta vivendo questi giorni in città tra incontri e momenti legati al suo passato palermitano. Nella giornata di ieri Miccoli ha fatto visita ai tecnici del settore giovanile del Palermo, concedendosi anche una foto di gruppo sul campo.





Un’altra tappa di avvicinamento alla serata di sabato, quando Miccoli tornerà protagonista sul terreno di gioco del Barbera.