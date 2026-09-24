Trapani, esonerato mister Salvatore Aronica: il comunicato ufficiale

L’FC Trapani 1905 ha comunicato ufficialmente di aver sollevato dall’incarico il tecnico Salvatore Aronica. Una decisione maturata con l’obiettivo di dare una scossa e una sterzata decisiva all’ambiente dopo un awio di campionato al di sotto delle aspettative.

Nel comunicato diffuso dalla società, la dirigenza ha espresso profonda gratitudine nei confronti del mister per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrate fin dal primo giorno di lavoro. Il club ha inoltre tenuto a precisare come, al di là delle dinamiche di campo e dei risultati sportivi, la stima e il rapporto umano con Aronica rimangano del tutto immutati e sereni, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.

Ecco la nota ufficiale:





“L’FC Trapani 1905 comunica di aver sollevato dall’incarico Mister Salvatore Aronica. Il provvedimento si è reso necessario per cercare di dare una sterzata decisiva all’ambiente, alla luce dei risultati di questo inizio di campionato.



La Società desidera ringraziare Mister Aronica per l’impegno, la dedizione e la grande professionalità profusi sin dal primo giorno del suo operato. La Società ci tiene a precisare che, al di là delle dinamiche sportive e dei risultati sul campo, il rapporto umano e la profonda stima reciproca rimangono del tutto inalterati e sereni.



A Salvatore Aronica vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera calcistica e professionale.

Nelle prossime ore la società renderà nota la guida tecnica a cui verrà affidata la squadra”.

Nelle prossime ore la società trapanese renderà noto il nome del nuovo allenatore a cui verrà affidata la guida tecnica della prima squadra.