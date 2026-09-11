Ravenna, colpo in attacco: l’ex Palermo Soleri a un passo. L’ufficialità può arrivare prima del Perugia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
Palermo Spezia 1-0 (73) soleri Wisniewski

Edoardo Soleri può ripartire dal Ravenna. L’attaccante, ex Palermo, è vicino a diventare un nuovo rinforzo della formazione romagnola dopo aver risolto il contratto che lo legava allo Spezia poche ore prima della chiusura del mercato dello scorso 1 settembre.

L’operazione non è ancora ufficialmente conclusa, ma la fumata bianca potrebbe arrivare prima della sfida di campionato contro il Perugia, in programma domenica 13 settembre alle 15 al Benelli.


Soleri svincolato dopo l’addio allo Spezia

Il Ravenna può muoversi sul classe 1997 proprio perché Soleri è attualmente svincolato. Con il mercato chiuso, infatti, in questa fase possono essere tesserati soltanto calciatori senza contratto.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, con cui ha avuto anche l’opportunità di debuttare in Champions League, Soleri è un centravanti di 192 centimetri capace, grazie alle proprie caratteristiche, di essere impiegato anche come seconda punta.

Oltre cento presenze in Serie B per l’ex Palermo

Soleri porta con sé una significativa esperienza nel campionato cadetto. Il centravanti ha infatti collezionato oltre cento presenze in Serie B e 13 reti, vestendo le maglie di Spezia, Sampdoria e soprattutto Palermo.

Proprio in rosanero l’attaccante ha vissuto una tappa importante della propria carriera prima del successivo trasferimento allo Spezia.

Ravenna, Soleri per completare l’attacco

L’arrivo dell’ex Palermo consentirebbe al Ravenna di completare il reparto offensivo. Al momento gli attaccanti di ruolo a disposizione sono Rabbi e Fischnaller, ai quali si aggiungono Maggio e Spini, utilizzati prevalentemente sulle corsie esterne.

Per Soleri sarebbe pronta l’ultima casella rimasta volutamente libera nella lista dei 23 tesserati per il campionato. L’accordo non è ancora chiuso, ma il Ravenna punta ad accelerare per avere il nuovo attaccante già in vista dell’impegno contro il Perugia.

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