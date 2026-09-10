Di Marzio: “Palermo, è fatta per Mazzitelli”

Il mercato estivo si è ufficialmente chiuso lo scorso 1° settembre, ma in casa Palermo le operazioni non sono ancora terminate. Il club rosanero, infatti, continua a muoversi sul mercato degli svincolati e ha appena definito un nuovo innesto.

Come riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il Palermo ha raggiunto l’accordo per l’arrivo di Luca Mazzitelli, centrocampista attualmente svincolato.





Il giocatore firmerà un contratto con il club rosanero e andrà così ad aggiungersi a una rosa già profondamente rinforzata nel corso della sessione estiva.

Un’operazione che conferma la volontà del Palermo di continuare a puntellare la squadra anche dopo la chiusura ufficiale del mercato, sfruttando la possibilità di tesserare i calciatori rimasti senza contratto.

Per Mazzitelli si apre dunque una nuova esperienza in rosanero, con il centrocampista pronto a mettere la propria esperienza al servizio della squadra di Filippo Inzaghi.