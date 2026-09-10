Giornale di Sicilia: “Palermo, ad Avellino appuntamento con la storia: il poker di vittorie non è mai riuscito tra i professionisti”

Un messaggio alle concorrenti e, contemporaneamente, un possibile appuntamento con la storia. Il Palermo di Filippo Inzaghi va ad Avellino con l’obiettivo di conquistare la quarta vittoria consecutiva in campionato e raggiungere quota 12 punti. Un traguardo che, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero non hanno mai centrato tra i professionisti dopo aver cominciato una stagione con tre successi.

L’impegno del Partenio rappresenta però un ostacolo importante. L’Avellino, dopo la sconfitta iniziale contro l’Arezzo, ha infatti reagito conquistando due vittorie consecutive. Per il Palermo, dunque, servirà un’altra prova di spessore per difendere il primato solitario conquistato contro la Sampdoria.





Tre precedenti, ma il poker non è mai arrivato

Il Giornale di Sicilia ripercorre le tre occasioni nelle quali il Palermo era riuscito a iniziare un campionato di Serie A o B con nove punti nelle prime tre giornate.

Nel 1955/56, in Serie B, arrivarono le vittorie contro Taranto, Legnano e Como, prima del pesante 5-1 subito a Udine. Nel 1964/65 i rosanero superarono Trani, Potenza e Parma, per poi fermarsi sullo 0-0 a Livorno.

L’altro precedente risale alla Serie A 2006/07: tre successi consecutivi contro Reggina, Lazio e Catania, seguiti dalla sconfitta per 2-0 sul campo dell’Empoli.

Adesso la squadra di Inzaghi ha l’opportunità di scrivere un finale differente: vincere ad Avellino significherebbe conquistare per la prima volta 12 punti nelle prime quattro giornate dopo una partenza con tre vittorie tra i professionisti.

Sarebbe un record anche nell’era City

Il successo al Partenio avrebbe un altro significato particolare. Come evidenzia Alessandro Arena, dall’arrivo del City Football Group nel 2022 il Palermo non ha mai conquistato quattro vittorie consecutive in Serie B.

Il tris è stato raggiunto quattro volte: tre durante la gestione Corini nel 2023/24 e una con Inzaghi nella scorsa stagione. In tutte le occasioni, però, la serie si è interrotta alla partita successiva.

E proprio l’Avellino aveva fermato l’ultima striscia della squadra di Inzaghi. A dicembre, dopo le vittorie contro Carrarese, Empoli e Sampdoria, i campani imposero ai rosanero il 2-2. Il Palermo, dopo essere passato avanti a dieci minuti dalla fine, rimase in inferiorità numerica per l’espulsione di Diakité e venne raggiunto nel finale.

Cinque vittorie consecutive contando la Coppa

Allargando lo sguardo alla Coppa Italia, il Palermo ha già conquistato cinque successi consecutivi nelle prime settimane della stagione 2026/27. Un percorso che ha portato contemporaneamente alla vetta solitaria della Serie B e alla qualificazione agli ottavi di Coppa.

Inzaghi, ricorda il Giornale di Sicilia, ha più volte preferito spostare l’attenzione dai record agli obiettivi concreti della stagione. Ma la trasferta di Avellino rappresenterà inevitabilmente un primo esame significativo.

Il campionato è appena alla quarta delle 38 giornate, ma vincere ancora permetterebbe al Palermo di consolidare il primato, mandare un segnale alle inseguitrici e soprattutto riuscire là dove nessuna delle precedenti partenze a punteggio pieno era riuscita ad arrivare: completare il poker.